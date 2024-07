Польза ходьбы для похудения: сколько шагов нужно делать

Ходьба имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, независимо от того, выбираете ли вы улицу для прогулки или беговую дорожку. Она помогает снижать риск инсульта и сердечных заболеваний, улучшает уровень холестерина и снижает кровяное давление, что также уменьшает шансы развития диабета 2 типа.

Кроме того, ходьба способствует укреплению костей и мышц, улучшает баланс и способствует общему повышению энергии. Если вы заинтересованы узнать, как худеть с помощью ходьбы, читайте пояснения от Eat This Not That.

Может ли ходьба помочь вам похудеть?

Ходьба является отличной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы. Это отличный вариант для вашего тренировочного режима, если вы намерены похудеть и поддерживать здоровый вес. Она позволяет сжигать калории и создает энергию, позволяющую вам контролировать аппетит и тягу, что делает ее важным компонентом вашего похудения.

Доктор Стейси Стефенсон, автор книги "Сияние: 90 дней, чтобы создать свою яркую жизнь изнутри", подтверждает, что ходьба может способствовать потере веса, но это происходит не так прямолинейно, как может показаться: нужна регулярность.

Ходьба усиливает метаболизм и со временем может значительно увеличить количество сжигаемых калорий. Если вы ходите только полтора километра в день шесть дней в неделю, вы сжигаете около 540 калорий в неделю, 2160 калорий в месяц и почти 26 000 калорий в течение года

Вы можете получить хорошие результаты похудения, если добавите ходьбу в ежедневный режим, укрепите привычки правильного питания, улучшите сон и не забывайте о психологическом состоянии.

Сколько нужно ходить еженедельно, чтобы похудеть?

Общее правило по физической активности говорит о необходимости тренироваться в течение 150 минут в неделю в умеренном темпе, например, скорая ходьба по 30 минут пять дней в неделю. Исследования показывают, что достижение 10 000 шагов в день может способствовать потере веса, а также полезно для общего здоровья. Врачи рекомендуют проводить около часа умеренных физических упражнений ежедневно и по крайней мере 10 000 шагов, распределенных в день, чтобы поддерживать здоровье.

Регулярность в занятиях важна, ведь если вы пропускаете тренировку более двух дней подряд, возможности для улучшения здоровья могут уменьшиться.

Как лучше заниматься ходьбой

Когда речь идет о том, как долго и как часто вам следует ходить похудеть, это может быть индивидуальным для каждого человека, в зависимости от вашего уровня физической подготовки и комфорта. Однако есть несколько здоровых привычек, которые вы можете включить в распорядок дня, чтобы максимизировать свои усилия в похудении.

Ходьбу следует рассматривать как дополнение к вашей стратегии похудения, а не единственное изменение, которое вы делаете, говорят эксперты. Кроме того, физические упражнения могут повысить ваш аппетит, поэтому легко сбить все сожженные калории от ходьбы, просто добавив немного больше еды. Польза ходьбы для энергии и психического здоровья – это то, что действительно поможет вам похудеть.

В то же время не забывайте постепенно увеличивать количество шагов и соблюдать последовательность.

Какая ходьба эффективна для похудения?

Чтобы начать ходьбу для похудения, начните с 30-минутной прогулки в умеренном темпе. Это можно делать от трех до пяти раз в неделю. Постепенно добавляйте интервалы быстрой ходьбы или ходьбы в гору, чтобы усилить тренировку и увеличить сжигание калорий.

Комбинируйте прогулки на свежем воздухе с занятиями на беговой дорожке, начиная с разминки и заканчивая охлаждением, чтобы избежать травм и улучшить гибкость.

