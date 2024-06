Польза и преимущество рукколы: потенциал продукта

Руккола - это ценные, горьковатые зеленые листья, которые часто недооцениваются. Однако, их следует включать в рацион, сочетая с гарнирами, добавлять в салаты или в бутерброды.

Руккола считается крестоцветным овощем, имеющим много полезных свойств для здоровья, что может улучшить общее состояние организма. В Eat This, Not That! сообщили, какое потенциальное преимущество следует ожидать и о чем свидетельствуют последние исследования о пользе рукколы.

Снижает риск развития рака

Употребление большого количества крестоцветных овощей в рационе способствует долголетию. Кроме того, чем больше таких овощей вы употребляете, тем эффективнее вы снижаете риск появления рака. Руккола поможет снизить уровень воспаления и продлит продолжительность жизни.

Укрепляет здоровье сердца

Увеличение потребления цитрусовых, яблок, груш и крестоцветных овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2018 года подтверждает, что питание, которое включает крестоцветные овощи, в частности рукколу, может защищать от атеросклероза у женщин старшего возраста.

Предотвращает остеопороз

Руккола содержит кальций и витамин К, которые способствуют здоровью костей. Недостаточное потребление кальция может привести к снижению минеральной плотности костной ткани, однако стоит отметить, что прием кальция в форме добавок может увеличить риск сердечных заболеваний. Именно поэтому, для лучшего усвоения и выведения, необходимо употреблять кальций вместе с витамином К.

Предостережения относительно допустимого количества

Если вы принимаете препараты, которые разжижают кровь, ограничьте потребление рукколы, поскольку она богата витамином К, который способствует свертыванию крови. Витамин К может уменьшить эффективность этих препаратов, а потому обратитесь к врачу, чтобы получить конкретные советы по дозировке.

