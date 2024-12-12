Польза и риски: что происходит с вашим телом, когда вы едите сыр каждый день

Сыр – это один из самых любимых продуктов, часто присутствующий в нашем рационе. Он не только придает вкус блюдам, но и содержит важные питательные вещества, которые полезны для организма.

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Однако регулярное потребление сыра может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, как ежедневное употребление сыра может повлиять на ваше тело.

Вопреки непревзойденному вкусу и текстуре, сыр является источником многих питательных веществ: белка, кальция, магния и витамина В12. Однако, он также содержит насыщенные жиры, натрий и большое количество калорий. Сыр часто критикуют за избыточное количество жира, трудности с пищеварением и даже возможную связь с определенными болезнями. Разберемся, какие изменения могут принести ежедневное потребление сыра.

Улучшение баланса кальция в организме

Многие люди не получают достаточное количество кальция. Например, согласно данным, 30% мужчин и 60% женщин потребляют менее рекомендованных 1000 мг кальция в сутки. Этот минерал важен не только для здоровья костей, но и для профилактики некоторых видов рака, снижения АД и поддержания нормального веса.

Порция творога весом 42 г содержит от 115 до 350 мг кальция в зависимости от сорта. Твердые сыры, такие как чеддер (42 г которого содержат 305 мг кальция), являются наиболее богатыми этим элементом из-за низкого содержания воды.

Возможные проблемы с пищеварением

Приблизительно 68% людей в мире страдают от определенного уровня непереносимости лактозы. Она проявляется вздутием живота, газами или диареей после употребления молочных продуктов.

Хорошей новостью является то, что сыр содержит гораздо меньше лактозы, чем молоко или йогурт. Твердые выдержанные сыры, например, пармезан, чеддер, бри или камамбер, обычно легче усваиваются организмом. Однако мягкие сыры, такие как рикотта или сливочный, содержат больше лактозы и могут вызвать дискомфорт.

Улучшение микрофлоры кишечника

Хотя йогурт с пробиотиками известен своими преимуществами для микробиомы, некоторые сыры, такие как гауда, фета, чеддер или пармезан, также содержат полезные бактерии. Особенно это касается выдержанных сыров, не проходящих пастеризацию. Исследования показывают, что такие сыры способствуют улучшению состояния кишечной микрофлоры, что положительно влияет на иммунную систему.

Снижение риска сердечных заболеваний

Хотя сыр богат насыщенными жирами, современные исследования показывают, что он может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, обширное исследование с участием 135 000 человек в 21 стране не выявило связи между потреблением молочных продуктов и болезнями сердца. Напротив, люди, которые регулярно ели молочные продукты, имели меньший риск сердечных приступов и инсультов. Оптимальное количество для поддержки сердца – примерно 40 г творога в день.

Поддержка мышц после физических нагрузок

Сыр содержит казеин – белок, способствующий длительному восстановлению мышц после тренировок. Например, 30 г белка из творога дают такой же эффект, как и 30 г белка из молока. Добавьте 56 г творога или 120 мл кисломолочного творога в рацион, чтобы ускорить восстановление после физических упражнений.

Контроль за калориями

Сыр – высококалорийный продукт. К примеру, 28 г чеддера содержат примерно 100-125 калорий. Перекусы сыром могут привести к превышению дневного калоража, особенно если есть его большими порциями.

Чтобы избежать этого, используйте тертый сыр, например пекорино или пармезан, для добавления насыщенного вкуса в блюда без увеличения количества продукта.

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