Помидоры и оливковое масло: исследователи назвали простой способ поддержать здоровье сердца
Состояние сердца в значительной степени зависит от того, что мы ежедневно кладем на свою тарелку. Исследования все чаще подтверждают, что растительные продукты могут играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Новый научный анализ показал, что некоторые ингредиенты обладают особенно мощным защитным эффектом. В частности, речь идет о помидорах и оливковом масле, регулярное употребление которых может положительно влиять на здоровье сердца, пишет eatthis.com.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, сердечно-сосудистые болезни остаются главной причиной смертности в мире. В метаанализе, опубликованном в журнале Cardiovascular Research, ученые из Неапольского университета проанализировали взаимосвязь между различными типами питания и риском развития сердечных болезней.
В исследовании рассматривали потребление таких продуктов, как красное мясо, птица, яйца, молочные изделия, фрукты, орехи и зерновые. Общий вывод подтвердил уже известную тенденцию: рацион, в котором преобладают овощи и ограниченное количество мяса, связан с более низким риском смерти от сердечных заболеваний. При этом исследователи смогли определить конкретные продукты, наиболее эффективно снижающие вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС) и других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
"Что касается видов овощей, то употребление зеленых листовых овощей и помидоров связано со значительным снижением заболеваемости ИБС на 17% и 10% соответственно", – отмечают исследователи.
Специалисты объясняют, что уменьшение доли мяса в рационе вместе с увеличением потребления зеленых листовых овощей и помидоров может существенно снизить риск проблем с сердцем. Помидоры содержат мощный антиоксидант ликопин, который, по результатам исследований, улучшает состояние сосудов и способствует защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний.
Не менее важной может быть и замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Например, сливочное масло целесообразно заменить на оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами. В одном из исследований ученые установили, что увеличение потребления оливкового масла всего на 5 граммов (для сравнения, в столовой ложке примерно 13,3 грамма) связано со снижением риска ишемической болезни сердца на 7%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 4%, а смертности от них – на 8%.
Кроме того, ученые выяснили, что употребление не менее двух порций овощей ежедневно может снизить риск смерти от сердечных заболеваний до 34%. Наиболее выраженный положительный эффект при этом имеют зеленые овощи и помидоры.
Еще одним важным фактором является ограничение потребления мяса. Исследователи советуют сократить количество красного и обработанного мяса – в частности бекона, прошутто, салями или колбас – до менее чем двух порций в неделю. Также отмечается, что умеренное употребление алкоголя, например до двух бокалов вина в день, может быть связано с поддержанием здоровья сердца.
