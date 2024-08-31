Помогает при похмелье, и не только: что происходит с организмом, когда вы пьете 'Кровавую Мэри'

Долгое время "Кровавую Мэри" считали отличным средством борьбы с похмельем. Действительно ли этот коктейль помогает облегчить последствия веселой вечеринки?

Попробуем разобраться, что происходит в организме, когда мы потребляем этот пикантный напиток, и как его компоненты влияют на наше самочувствие. Этот известный коктейль традиционно состоит из водки, томатного сока, свежего лаймового и лимонного сока, специй и соусов, пишет eatthis.com.

Кроме того, Кровавая Мэри часто украшается такими компонентами, как оливки, стебли сельдерея, крупные креветки, маринованные огурцы или даже кусочки бекона. Различные рецепты позволяют создавать интересные вариации этого напитка.

Некоторые люди считают, что выпив алкоголь на следующее утро, можно ослабить похмельные симптомы. Несмотря на недостаточное количество научных доказательств в поддержку этой теории, для кого-то этот метод оказывается эффективным. Однако немногие знают, что важную роль в восстановлении организма после алкоголя играет именно томатный сок.

Миф или реальность?

Помидоры содержат высокие концентрации витамина С, витаминов группы В и калия – веществ, которые могут облегчить последствия чрезмерного употребления алкоголя. Особенно важен в этом контексте калий, который помогает организму восстановиться после потери электролитов из-за частого мочеиспускания во время и после вечеринки. Например, в одной чашке томатного сока содержится примерно 556 мг калия. Для взрослого человека рекомендуемая суточная норма составляет от 3500 до 4700 мг калия, поэтому этот коктейль может быть полезен для восполнения потерь.

Кроме калия, томатный сок также может быть богат натрием, который тоже важен для восстановления после рвоты или диареи. К примеру, одна чашка концентрированного томатного сока содержит около 680 мг натрия на 237 мл – это почти 30% от суточной нормы. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление натрия может привести к обезвоживанию, поэтому важно поддерживать достаточный уровень гидратации, пья воду.

Однако даже этот коктейль не способен полностью снять похмелье. Лучшими средствами остаются потребление воды, отдых и время восстановления организма.

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