Попрощайтесь с жиром на животе: 7 женщин поделились секретами своего похудения

Похудение часто происходит благодаря физическим упражнениям, а также напряженным изменениям. Но есть одна область, которая, как правило, вызывает беспокойство, когда дело доходит до потери веса – это живот.

Ведь накапливающийся там жир также известен как висцеральный и может быть стойким. Издание Eat This Not That публикует советы женщин, справившихся с этой задачей.

И все эти семь женщин успешно потеряли жир и вес естественным путём. Вот советы, которые помогут вам.

Тьюздей Грэй похудела на 45 килограммов и советует всегда составлять план всех обедов в неделю со списком покупок. "Я даже заранее отслеживаю еду, чтобы знать, сколько баллов мне нужно работать перед обедом. Если мы собираемся ужинать вне дома, я проверяю меню перед уходом и не боюсь принести свои блюда в ресторан", - говорит она.

Женщина рассказывает, что пытается не позволять себе быть слишком голодной. "Я научилась брать те блюда, которые мне нравятся и которые я люблю, и "корректировать" рецепт, чтобы он отвечал моим планам в день. Некоторые из них включают замену готового теста для пиццы на тесто из 2 ингредиентов (равные части поднимающейся муки с 0% простого греческого йогурта) Используя цельнозерновой хлеб вместо белой пасты из нута", - говорит она.

Лаура Гузман похудела на 50 килограммов и говорит, что отказались от фаст-фуда. "Откажитесь от фаст-фуда, жареной пищи и алкоголя. Помните, что питание является ключевым. И мы не можем превзойти плохую диету. Пейте минимум 3,5 литра в день. Чем больше, тем лучше!", - советует она. Кроме того, женщина также советует осторожничать с заправками и соусами, ведь они содержат больше калорий и жира, чем вы думаете, а также выбирать варианты еды без сахара.

Конни Чан похудела на 45 килограммов и советует заменить обработанные углеводы/пищу с высоким содержанием сахара цельной пищей, обогащенной большим количеством белка. "Если бы мне когда-нибудь захотелось торта (высококалорийного, с высоким содержанием сахара, жира), я бы заменила его домашним протеиновым блинчиком. Он был более питательным, с меньшим содержанием сахара/жира/калорий, и он удовлетворил мою тягу к торту". – рассказывает она.

Жасмин Мэй похудела на 25 килограммов и говорит, что ее лучший совет по уменьшению жира на животе — иметь постоянный дефицит калорий. "Вам даже не нужно заниматься спортом, если вы этого не желаете. Но дефицит калорий приведет к уменьшению жира на животе! – поделилась она.

Дженнифер Дуглас похудела на невероятные 55 килограммов и советует употреблять больше фруктов. "Я годами избегала фруктов, потому что это было запрограммировано в моем мозгу как вредное для меня, и избегало их из-за сахара и углеводов. Не бойтесь этого, имейте его и наслаждайтесь им, по крайней мере, дважды в день!" – советует она.

Хлоя Кампос похудела на 45 килограммов и рекомендует употреблять больше овощей. "Из моего личного опыта я сначала съела овощи, которые были на моей тарелке. Употребление большего количества питательных веществ (например, овощей или смешанных зеленых салатов во время обеда и ужина) действительно помогло мне чувствовать себя более удовлетворенной. Очень легко съешьте семейную сумку творожных листьев, но действительно трудно съесть 5 порций брокколи". – напоминает она.

Кристина Спенсер похудела на 40 килограммов и говорит, что ее лучшим советом является отказ от газировки. Она напоминает, что после употребления газированных напитков живот просто раздувался. Кроме того, эти напитки переполнены сахаром. Поэтому следует перейти на обычную негазированную воду.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как уменьшить жажду сладкого.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.