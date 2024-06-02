Популярная пища, которая коварно способствует увеличению веса

Общеизвестно, что определенные продукты, содержащие много сахара, растительного масла и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, могут способствовать увеличению веса. Мы также осознаем, что чрезмерное потребление натрия может привести к вздутию живота, а чрезмерное употребление алкоголя не является полезным для нашего организма. Однако есть категория продуктов, которые маскируются под "здоровые".

Хотя термин "здоровый" может показаться обобщенным, врачи и диетологи подчеркивают, что многие из этих разрекламированных продуктов на самом деле могут повредить нашему организму больше, чем мы думаем. Вопреки расхожему мнению, многие из них содержат добавленный сахар и не имеют достаточной питательной ценности.

Доктор Ким Периано, основатель Your True Body, отмечает, что самая плохая еда для похудения разная для каждого. Обычно она имеет следующие характеристики: сложно определить количество, которое вы съели, создает ощущение здорового образа жизни и легко переесть. Доктор Периано объясняет, что когда мы встречаем любимую пищу, то ассоциируем ее со здоровьем, что может привести к бессознательному чрезмерному потреблению.

Eatthis собрал несколько примеров так называемых здоровых продуктов, которые могут способствовать увеличению веса. Важно понять, почему эти виновники могут быть не столь полезными, как принято считать.

Йогурт

Хотя йогурт сам по себе является полезным для здоровья продуктом, наполненным многочисленными питательными веществами, не все его виды таковы. Часто люди выбирают продукты со вкусом, напоминающим десерт, или добавляют мюсли, конфеты или фруктовое желе. Кроме того, некоторые йогурты могут содержать искусственные подсластители, такие как аспартам или сукралоза, которые, как было доказано, увеличивают тягу к углеводам и считаются нейротоксинами.

Фруктовый сок

Фруктовый сок может показаться полезным напитком из-за его богатого содержания питательных веществ, включая антиоксиданты и клетчатку, полученную из фруктов. Однако те, что в бутылках, доступных на полках магазинов, не обладают теми питательными свойствами, которых мы ожидаем, и содержат чрезмерное количество сахара, добавляемого для повышения сладости. Выбор в пользу стакана воды вместо сока может создать дефицит калорий и потенциально дать более благоприятные результаты.

Гранола

Гранола, часто замаскированная под полезную пищу, может сыграть злую шутку с нашими целями похудеть. Насыщенная сахарными добавками, она часто приводит к повышенной тяге к сладкому в течение дня. Избегайте магазинных мюслей и попробуйте приготовить собственные дома.

Батончики

Для тех моментов, когда готовить еду нет возможности, протеиновые батончики являются удобным решением в пути. Такие "продукты здорового питания", особенно ориентированные на людей, которые соблюдают веганскую, растительную диету и стремятся быстро и удобно перекусить, могут препятствовать похудению из-за высокого содержания жиров и сахара.

Диетическая газировка

Диетические газированные напитки, которые маркируются как альтернативные варианты без сахара, часто считаются более здравым выбором, чем обычные. Однако эксперты предупреждают, что они не способствуют похудению и на самом деле могут привести к увеличению веса. Какие-либо газированные напитки вообще, с их химическим составом и чрезмерным содержанием сахара, не имеют ничего полезного.

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