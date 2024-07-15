Популярный летний напиток: почему бабл-чай не полезно пить

Бабл-чай готовится из чая, молока, подсластителей и жемчуга тапиоки. Напиток обычно имеет большое количество сахара и калорий, поэтому могу способствовать появлению диабета и ожирения при чрезмерном употреблении. Вместо этого жемчуг тапиок содержит гуаровую камедь, которая может привести к запорам.

Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что бабл-чай в умеренных количествах безопасен, однако при приготовлении следует использовать меньше жемчужин тапиоки и подсластителей, это поможет уменьшить количество добавленного сахара.

Пузыри в чае

Жемчуг тапиоки добываются из корней растения маниоки. Также к ним часто добавляют воду и сахар, чтобы пузыри стали клейкими. Одна чашка бабл-чая содержит около десяти таких жемчужин.

Другие ингредиенты бабл-чая

В напиток входит заваренный чай или его концентрат, молоко, подсластитель, жемчуг и пиоки. Эксперты подчеркнули, что можно использовать черный, зеленый чай или жасмин. Различные виды чая содержат полифенолы, эти растительные соединения действуют как антиоксиданты, а потому защищают клетки от повреждений. В частности, полифенолы могут снизить риск рака, диабета и сердечных заболеваний. Черный чай содержит кофеин, который может улучшить бдительность и помочь четко мыслить.

Риски потребления бабл-чая

Бабл-чай безопасен для употребления в умеренных количествах. Однако следует помнить о сахаре и количестве калорий в напитке. Ведь большое количество сахара может увеличить риск диабета и ожирения.

В жемчуге может использоваться также гуаровая камедь, вызывающая запор. Эта добавка расширяется при контакте с водой.

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