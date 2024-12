Популярный психологический трюк, который может сделать вас несчастными: о чем говорит наука

А знали ли вы, что согласно науке, ежедневное ведение заметок положительно влияет на настроение, снижает уровень стресса, а также улучшает психическое и физическое здоровье? Исследования показывают, что записывание чувств может уменьшить тревогу, улучшить самочувствие, укрепить иммунную систему, улучшить работу мозга, а также помочь быстрее заживлять физические раны.

Однако, психологи предупреждают, что ведение журнала без должной перспективы может иметь обратный эффект, тем самым ухудшая ваше самочувствие. Как это работает и почему популярный психологический трюк может принести вам вред, рассказали в Eat This, Not That.

Негативная сторона ведения дневника

Иногда записывание мыслей и чувств может помочь, однако часто это лишь усугубляет проблему. Этот метод может быть полезным, если он способствует лучшему пониманию проблемы и дальнейшему изменению поведения в отношениях с другими. Вместе с тем, ведение дневника не должно быть способом "познать себя" наедине.

В частности, если ведение дневника заставляет вас погружаться в негатив, становиться пассивным наблюдателем или зацикливаться на себе, это может только усиливать негативные мысли. В таких случаях, вместо помощи, он лишь усугубляет ситуацию.

Не записывайте худшие мысли в гневе

Одно исследование показало, что люди, которые записывали негативные события, не почувствовали улучшения, а наоборот, были более расстроенными. Вместе с тем те, кто выражал благодарность и позитив, заметили значительное улучшение своего самочувствия. Это свидетельствует, что для улучшения настроения и эмоционального состояния, записывать мысли лучше в хорошем настроении.

Ваши мысли не должны быть приукрашенными

Записывайте негативные мысли в дневник такими, какие они есть без лишних украшений. Будьте объективными, чтобы лучше понимать свои эмоции. Кроме того, старайтесь сосредотачиваться не на негативе, а на том, как с ним справляться.

Советы по правильному ведению дневника

Дневник для психического здоровья - это личное место для свободного выражения мыслей, что помогает понять окружающий мир, когда он кажется вам хаотичным. Учтите, что не существует четкой структуры, однако важно создать комфортную среду для этого процесса, что поможет снять стресс и отдохнуть. Таким образом, это должно стать временем для восстановления, когда вы с нетерпением ждете момента письма.

Кроме того, если вы чувствуете, что мысли становятся негативными, попробуйте задать себе несколько вопросов для объективной оценки. Например, был бы ваш взгляд другим, если бы вы чувствовали себя комфортно. Это поможет вам оценить эмоции с другой стороны и улучшить опыт ведения дневника.

