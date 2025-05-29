Популярный утренний напиток повышает риск диабета: ученые предупредили об опасности

Ученые пришли к выводу, что употребление сахара, содержащегося в напитках, вместо его употребления с пищей с гораздо большей вероятностью приводит к диабету. Поэтому такой популярный утренний напиток, как апельсиновый сок, увеличивает риск развития заболевания.

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Соответствующее исследование провели сотрудники американского Университета имени Бригама Янга. Его результаты были опубликованы в журнале Advances in Nutrition в мае 2025 года, а также изложены британской газетой Daily Mail.

Исследователи выяснили, что другие источники сахара, такие как фрукты и мед, не показали подобной связи, а в некоторых случаях даже способствовали снижению риска диабета.

"Это первое исследование, в котором установлена ​​четкая зависимость между дозой и реакцией между различными источниками сахара и риском развития диабета 2-го типа", – прокомментировала доктор Карен Делла Корте, ведущая автор работы и профессор диетологии.

По ее словам, опыт ученых подчеркивает, "почему употребление сахара в напитках, будь то из газировки или сока, более вредно для здоровья, чем употребление его в пищу".

Исследователи проанализировали 29 когортных исследований риска развития диабета 2-го типа у здоровых взрослых на основе пищевого сахара (общего, свободного, добавленного, фруктозы, сахарозы) или двух источников сладких напитков (недиетические подслащенные сахаром напитки и фруктовый сок).

Собрав данные более 800 тысяч человек с разных континентов, включая Европу, США, Австралию и Азию, ученые проанализировали их с помощью нескольких статистических моделей.

Результаты показали, что каждая дополнительная порция фруктового сока объемом 230 мл в день увеличивает риск развития диабета 2 типа на 5%.

С другой стороны, каждая дополнительная порция (350 мл) подслащенных сахаром напитков, включая газированные напитки, энергетические и спортивные напитки, увеличивала риск на 25 процентов.

В одном стакане апельсинового сока объемом 240 мл содержится около 18-21 грамма сахара – это почти вся рекомендуемая суточная норма для женщины, отмечают ученые.

Так, по данным Американской кардиологической ассоциации, мужчинам следует потреблять не более 36 г или 150 калорий сахара в день, а женщинам – не более 25 г или 100 калорий в день.

Фруктовые соки кажутся полезными, но, как известно, содержат большое количество сахара, поскольку в них часто добавляют сахар и добавки.

Даже при добавлении витаминов высокое содержание сахара может подавить и нарушить метаболизм печени, что приведет к увеличению жировых отложений в ней, а также поджелудочной железе.

Со временем это может привести к воспалению и вызвать проблемы с высвобождением и усвоением инсулина в организме, что открывает путь к диабету 2-го типа.

По сравнению с цельными фруктами, в соке также отсутствует полезная клетчатка.

Эксперты уже давно рекомендуют употреблять цельные фрукты вместо фирменных соков, поскольку они богаты клетчаткой, необходимой для здоровья кишечника, регуляции уровня сахара в крови и поддержания чувства сытости.

В магзаинных соках часто содержится мало или совсем нет клетчатки, поскольку ее удаляют в процессе отжима, чтобы сделать жидкость более текучею и вкусной.

Кожица и мякоть цельных фруктов также содержат ценные витамины, минералы и антиоксиданты, которые часто выбрасываются во время отжима сока.

Благодаря своему натуральному происхождению мед также может быть более полезным вариантом, поскольку он не вызывает столь быстрого скачка уровня сахара в крови и содержит следовые количества витаминов и минералов.

"Это исследование подчеркивает необходимость еще более строгих рекомендаций в отношении жидких сахаров, таких как содержащиеся в подслащенных напитках и фруктовых соках, поскольку они, по-видимому, оказывают пагубное влияние на здоровье обмена веществ", – говорит доктор Делла Корте.

Она добавила, что рекомендации по питанию в будущем "могли бы учитывать дифференцированное воздействие сахара в зависимости от его источника и формы".

Как сообщал OBOZ.UA, блогер Джоэл Вуд решил на собственном опыте проверить, что в случае полного отказа от сладких напитков на 100 дней. Его эксперимент показал неожиданные результаты.

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