Последствия малоподвижного образа жизни: как постоянное сидение влияет на тело и самочувствие

Если вы работаете из дома или много времени проводите почти неподвижно, длительное сидение может негативно влиять на физическое и психическое здоровье, даже если дома нет отвлечений, а внимание сосредоточено на работе. Кроме того, постоянное сидение в одной позе ведет к проблемам с подвижностью и может вызвать боли в спине, ухудшение кровообращения и снижение энергии.

Видео дня

Важно вставать, двигаться и делать перерывы, чтобы сохранить здоровье и отличное самочувствие. Подробно об опасности пассивного образа жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Опасные состояния для жизни

Длительное сидение может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности повысить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и тромбов. Отсутствие движения ухудшает кровообращение, повышает давление и уровень холестерина, что увеличивает вероятность сердечных проблем. Чтобы избежать этих последствий, важно ежедневно находить время для движения. Даже простые домашние дела или прогулка могут значительно улучшить ваше здоровье.

Увеличивает риск остеопороза

Сидячий образ жизни может привести к ослаблению мышц и костей, что увеличивает риск падений и переломов, а также остеопороза. Чтобы предотвратить это, делайте короткие перерывы для микротренировок. Для этого может хватить 10 минут интенсивных упражнений с одной минутой высокой интенсивности. Такие тренировки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и могут быть так же эффективны, как полноценное 45-минутное занятие.

Увеличение риска тромбофлебита

Длительное сидение может привести к образованию тромбов в венах, что увеличивает риск серьезных проблем, таких как тромбоз глубоких вен и поверхностный тромбофлебит. Это может произойти из-за скопления крови в венах ног. Чтобы сохранить здоровье вен, попробуйте работать стоя несколько часов в день. Это поможет улучшить кровообращение и уменьшит риск образования тромбов.

Хроническая боль

Длительное сидение в одной позе может вызвать дисбаланс в теле, вызывая боль и ограничение подвижности из-за адаптации мышц и сухожилий. Это может привести к неправильной осанке и хронической боли, особенно в шее, плечах и спине. Чтобы избежать этого, попробуйте каждые 20 минут вставать и проходить хотя бы 6 метров в течение 20 секунд. Это поможет вашему телу оставаться активным и уменьшит риск боли.

Ослабление иммунной системы

Удаленная работа из дома и постоянное сидение может негативно влиять на лимфатическую систему, что важно для поддержания иммунитета. Чтобы поддерживать здоровье, делайте короткие прогулки, даже если это просто ходьба по двору или кварталу. Это активизирует ваше тело и поможет укрепить иммунную систему.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как малоподвижный образ жизни влияет на ваше тело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.