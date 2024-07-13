Потребление водяных каштанов: что это такое и почему они полезны
Водяные каштаны растут на болотах и прудах. Они обладают хрустящей текстурой, сладким и ореховым вкусом. Этот ингредиент особенно популярен в азиатской кухне.
Об этом сообщили в health. Водяные каштаны содержат много питательных веществ, клетчатку, калий и витамин В6.
Польза потребления водяных каштанов:
Помощь в контроле веса
Водяные каштаны помогают ощущать сытость в течение длительного времени, также низкокалорийны и богаты клетчаткой.
Контроль уровня сахара в крови
Водяные каштаны могут помочь в борьбе с диабетом, они содержат меньше углеводов и много клетчатки, что помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Более того, водяные каштаны содержат полифенолы, связанные со снижением уровня глюкозы в крови.
Улучшение иммунного здоровья
Водяные каштаны содержат антиоксиданты, а именно витамин С и другие полифенольные соединения, они способствуют уменьшению окислительного стресса. Антиоксиданты имеют решающее значение для поддержания сильной иммунной системы.
Польза для сердца
Водяные каштаны содержат калий и имеют низкое содержание натрия, поэтому они помогают в контроле артериального давления. Клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина и риску сердечных заболеваний. Водяные каштаны, естественно, не содержат диетического холестерина и насыщенных жиров, которые важны для сердца.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об особенностях противовоспалительной диеты.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.