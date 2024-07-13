Потребление водяных каштанов: что это такое и почему они полезны

Водяные каштаны растут на болотах и прудах. Они обладают хрустящей текстурой, сладким и ореховым вкусом. Этот ингредиент особенно популярен в азиатской кухне.

Об этом сообщили в health. Водяные каштаны содержат много питательных веществ, клетчатку, калий и витамин В6.

Польза потребления водяных каштанов:

Помощь в контроле веса

Водяные каштаны помогают ощущать сытость в течение длительного времени, также низкокалорийны и богаты клетчаткой.

Контроль уровня сахара в крови

Водяные каштаны могут помочь в борьбе с диабетом, они содержат меньше углеводов и много клетчатки, что помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Более того, водяные каштаны содержат полифенолы, связанные со снижением уровня глюкозы в крови.

Улучшение иммунного здоровья

Водяные каштаны содержат антиоксиданты, а именно витамин С и другие полифенольные соединения, они способствуют уменьшению окислительного стресса. Антиоксиданты имеют решающее значение для поддержания сильной иммунной системы.

Польза для сердца

Водяные каштаны содержат калий и имеют низкое содержание натрия, поэтому они помогают в контроле артериального давления. Клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина и риску сердечных заболеваний. Водяные каштаны, естественно, не содержат диетического холестерина и насыщенных жиров, которые важны для сердца.

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