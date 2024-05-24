Повышает иммунитет и защищает сердце: в чем польза голубого сыра для здоровья

Острый и пряный, голубой сыр придает замечательный вкус и текстуру разнообразным блюдам. Помимо своей кулинарной привлекательности этот продукт может похвастаться целым рядом неожиданных преимуществ для здоровья. News Bytes рассказал о пяти основных причинах, почему вам следует рассмотреть возможность включения голубого сыра в свой ежедневный рацион.

Почему сыр имеет такой цвет?

Голубой сыр получает свой характерный сине-зеленый цвет благодаря наличию плесени. Содержащиеся в нем микроорганизмы придают ему уникальный характер. Они делают голубой сыр естественным пробиотиком, мощным помощником для работы вашего кишечника, подобно йогурту.

Поддержка здорового сердца

Исследование, опубликованное в журнале Scientific World Journal, показывает, что регулярное потребление голубого сыра может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые часто питаются им, имеют меньше шансов столкнуться с проблемами с сердцем, чем те, кто этого не делает. В частности, голубой сыр уменьшает воспаление сосудов, снижает свертываемость крови в венах и артериях и способствует снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

Укрепление здоровья костей

Голубой сыр – это богатый кальцием деликатес, который помогает улучшить здоровье костей. Умеренное его потребление вместе с другими продуктами, богатыми кальцием, может снизить вероятность развития остеопороза. Благодаря содержанию 150 мг кальция в 30 граммах, включение голубого сыра в пищу способствует достижению рекомендованной суточной нормы потребления кальция не менее 1 000 мг для взрослых.

Укрепление здоровья мозга

Благодаря высокой концентрации цинка, голубой сыр оказывает положительное влияние на работу мозга. Он играет немаловажную роль в управлении настроением, памятью и когнитивными функциями. Кроме того, голубой сыр поддерживает оптимальную работу клеток мозга.

Укрепление иммунной системы

Богатый витаминами A, D, K2, антиоксидантами, калием, солью и цинком, голубой сыр обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые укрепляют иммунитет. Однако если у вас есть какие-либо сопутствующие заболевания, желательно проконсультироваться с диетологом, прежде чем включать продукт в свой рацион.

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