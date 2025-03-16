Повышение уровня витамина D в грибах: как солнечный свет влияет на этот продукт

Витамин D имеет немаловажное значение для поддержания здоровья. Грибы – это один из природных продуктов, богатых этим витамином.

Видео дня

Эллиот Вебб, эксперт в области грибов, поделился с express.co полезным трюком, позволяющим увеличить содержание витамина D в грибах благодаря солнечному свету. Этот обычный способ открывает новейшие способности для тех, кто желает поддержать свое здоровье.

"Грибы содержат соединение эргостерина, которое под действием ультрафиолетового света превращается в предшественник витамина D. Поэтому, если поставить грибы на несколько минут под прямые солнечные лучи перед употреблением, это может значительно увеличить содержание витамина D", – пояснил Вебб.

Обычно содержание витамина D в грибах составляет около одного-двух микрограмм. Однако, по словам Уэбба, его метод позволяет увеличить это количество в 20 раз.

"Всего 15-30 минут на солнце могут дать значительные результаты. Этот метод уже давно популярен в скандинавских странах, где подвергающиеся солнечному свету дикорастущие грибы ценятся за свои полезные свойства", – добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что это не просто популярный миф, а научно подтвержденное явление. "Исследования показали, что даже сушеные грибы, подвергаясь ультрафиолету, могут значительно увеличить содержание витамина D. В условиях промышленного производства используются УФ-лампы для быстрого увеличения уровня витамина D в грибах", – пояснил Вебб.

Кроме витамина D, грибы также богаты антиоксидантами, клетчаткой и минералами.

Как использовать этот метод на дому?

Для тех, кто хочет попробовать этот метод на дому, Уэбб предлагает простую инструкцию:

Поставьте свежие грибы на улице или на солнечный подоконник. Оставьте их под прямыми солнечными лучами на 15-30 минут. Не забывайте периодически возвращать их. Готовьте грибы обычным способом, чтобы насладиться их улучшенными питательными свойствами.

Таким образом, вы можете легко увеличить уровень витамина D в грибах, не тратя дополнительных средств.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем польза лосося.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.