Позы йоги для улучшения внимания и концентрации: 5 эффективных асан
В современном быстротечном мире сохранение внимания и концентрации может быть непростой задачей, особенно из-за стресса и тревоги, которые часто сопровождают наш современный образ жизни и плотный график. К счастью, практика йоги может изменить ситуацию.
News Bytes подготовил 5 поз йоги, которые известны своей способностью повышать концентрацию внимания, успокаивая ум, способствуя лучшему кровотоку и улучшая общее равновесие.
Тадасана - горная поза
Тадасана, также известная как "горная поза", помогает сосредоточиться, совершенствуя осанку, регулируя дыхание и повышая внимательность. Кроме того, она укрепляет мышцы живота, подтягивает ягодицы и улучшает гибкость позвоночника.
Станьте прямо, расставив ноги на ширине бедер, выровняйте бедра и мягко втяните копчик. Опустите лопатки вниз по спине и вытяните шею к потолку.
Врикшасана - поза дерева
Врикшасана, или "поза дерева", развивает баланс, стабильность и спокойствие ума. Встаньте прямо, твердо поставив левую ногу на землю, бедра выровнены с плечами, а позвоночник вытянут.
Поднимите правую ногу и положите подошву на внутреннюю часть левого бедра. Сохраняйте вертикальное положение и соедините руки перед грудью.
Натараджасана - поза короля-танцора
Начните стоя и надежно держите левую лодыжку левой рукой за спиной. Перенесите свой вес вперед, положив правую руку на правое колено для поддержки.
Выгните спину, наклонившись вперед, и сделайте толчок левой ногой наружу. Держите левую ногу вытянутой и постепенно вытягивайте правую руку наружу. Задержитесь на 30 секунд и повторите на противоположной ноге.
Бакасана - поза вороны
Инструкция: Начните с низкого приседания, положив руки на землю и широко расставив пальцы. Задействовав пальцы, поднимите ноги и расположите колени на внешней стороне надплечий. Медленно перенесите вес тела вперед и поочередно отрывайте пальцы ног от земли и удерживайте позу как можно дольше.
Шавасана - поза трупа
Шавасана, которую часто называют "позой трупа", является простой, но мощной асаной, которая вызывает расслабление, успокаивает ум и помогает снять стресс и тревогу, в конечном итоге улучшая фокус. Чтобы выполнить эту позу, лягте прямо на спину, свободно раскинув руки по обеим сторонам и повернув ладони кверху.
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