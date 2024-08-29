Пребиотики: что это такое и как добавить их в свой рацион
Пребиотики – это вид пищевых волокон, которые имеются в некоторых продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельные зерна. Они являются питательной средой для полезных бактерий в кишечнике, поддерживая их рост.
Эти волокна не перевариваются нашим организмом и попадают в толстую кишку, где и начинается их полезное действие. Они ферментируются, предоставляя питательные вещества пробиотическим бактериям, что способствует здоровью всего организма, объясняет eatthis.com.
Чтобы заботиться о здоровье кишечника, следует включить пробиотики в свой ежедневный рацион: кефир, квашеная капуста, кимчи или пробиотические добавки – это все для поддержания полезных бактерий.
Ключевые преимущества пребиотиков:
- Улучшение пищеварения;
- борьба с хроническими воспалениями;
- Укрепление иммунной системы;
- Поддержка контроля веса.
Чем пребиотики отличаются от пробиотиков?
Хотя и пробиотики, и пребиотики способствуют здоровью кишечника, они действуют по-разному. Пробиотики – полезные живые бактерии, которые мы можем получать с пищей или добавками. А пребиотики – это еда для этих бактерий, помогающая им выживать и поддерживать баланс микробиому.
Где отыскать пребиотики?
Некоторые продукты с пребиотиками уже есть в вашем рационе. Чтобы улучшить их эффективность, следует добавить еще несколько пребиотичных продуктов. По словам диетолога Кары Ландау, пребиотические продукты могут быть богаты растворимыми волокнами, стойкими крахмалами и полифенолами.
Типы пребиотических продуктов:
Растворимые волокна
Это пребиотики, как инулин и галактоолигосахариды (GOS). Они стимулируют рост полезных бактерий. Хорошими источниками таких волокон являются топинамбур, зелень одуванчика, лук и чеснок.
Устойчивые крахмалы
Эти пребиотики препятствуют пищеварению, попадая в кишечник, где питают только полезные бактерии. К ним относятся невареный овес, охлажденный картофель и зерна.
Полифенолы
Пребиотики дополнительно борются с воспалением и снижают риск сердечных заболеваний. Ягоды, вишни, кофе, киви и чай содержат полифенолы.
Как увеличить потребление пребиотиков?
Чтобы извлечь максимальную пользу, важно включить разнообразные источники пребиотиков в ваш рацион. Вот несколько советов:
- Ешьте остатки охлажденных блюд, таких как макароны, картофель или рис – они содержат стойкий крахмал.
- Варите супы с пребиотиками, добавив к ним бобовые, чеснок, лук или семена.
- Добавьте в свой рацион больше продуктов, богатых растворимыми волокнами и полифенолами.
Пребиотики поддерживают работу вашего кишечника, помогают организму противостоять болезням и способствуют лучшему самочувствию.
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