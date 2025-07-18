Предупреждение для любителей бургеров и хот-догов: ученые бьют тревогу

Жареные на гриле бургеры и хот-доги давно стали любимым блюдом для пикников и летних вечеринок. Но последние научные данные ставят под сомнение их безопасность.

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Исследователи обнаружили, что даже небольшие порции обработанного мяса могут негативно влиять на здоровье. Новые выводы указывают на реальный риск развития серьезных болезней, связанных с его регулярным потреблением, пишет express.co.

Американские ученые проанализировали более 70 научных работ с привлечением нескольких миллионов человек. Цель исследования – выявить связь между употреблением обработанного мяса и развитием диабета 2 типа, онкологических заболеваний и проблем с сердцем. Результаты шокируют: продукты вроде колбас, ветчины, сосисок, бургеров и других обработанных мясных изделий оказались одними из самых вредных для организма – даже более вредными, чем трансжиры или подслащенные напитки.

По словам исследователей, безопасной порции такого мяса, похоже, не существует вообще. В отчете, опубликованном специалистами Вашингтонского университета, отмечается: "Постепенное увеличение риска для здоровья вместе с ростом количества потребляемого обработанного мяса свидетельствует о том, что безопасной дозы в контексте диабета или рака толстой кишки может просто не быть".

Даже небольшие порции обработанного мяса, сладких напитков или продуктов с трансжирами связаны с повышенной вероятностью развития трех основных заболеваний – диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и колоректального рака.

Например, употребление всего одного хот-дога в день может повысить риск диабета на 11%, а рак толстой кишки – на 7% по сравнению с теми, кто вообще не ест обработанное мясо.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), людям, которые регулярно употребляют обработанное мясо, следует ограничить его количество до максимум 70 г в день.

NHS подчеркивает: "Частое употребление большого количества красного или обработанного мяса, вероятно, повышает риск развития колоректального рака. Кроме того, обработанное мясо часто содержит большое количество соли, а избыток соли способствует развитию гипертонии. Если вы потребляете более 90 г (в готовом виде) красного или обработанного мяса ежедневно, желательно сократить это количество до 70 г".

Однако, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, ставит под сомнение даже эти ограничения. Его авторы отмечают, что тема требует дальнейшего изучения, но уже сейчас есть основания для более строгого контроля за потреблением.

В публикации указано: "Учитывая серьезные последствия для здоровья, важно уже сейчас придерживаться рекомендаций по ограничению употребления обработанного мяса".

Ранее OBOZ.UA писал, как красное мясо влияет на холестерин.

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