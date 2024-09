Пресс без приседаний: как получить рельефный торс

Чтобы получить плоский живот — не тратьте время на бесконечные разминки, поскольку они могут привести к напряжению шеи и спины. Сосредоточьтесь на правильном питании и упражнениям, которые сжигают калории и задействуют все группы мышц.

Попробуйте комплексные тренировки для всего тела и придерживайтесь здорового образа жизни. Что именно поможет быстро достичь желаемых результатов, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте больше жира

Избегайте гидрогенизированных масел и сала, поскольку они способствуют набору веса, а вместо них употребляйте оливковое масло первого отжима и масло грецкого ореха. Оливковое масло помогает поддерживать чувство сытости, благодаря повышению уровня серотонина, а масло грецкого ореха, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими сжиганию жира. Такие жиры помогают ускорить метаболизм и сжигание калорий в состоянии покоя.

Пейте зеленый чай

Исследования показали, что 5 чашек зеленого чая в день в сочетании с 25 минутами упражнений, помогают сжигать больше жира на животе. Это связано с высоким содержанием антиоксиданта катехина, который уменьшает накопление жира.

Употребляйте нежирные белки

Нежирные белки, такие как индейка, курица и свинина, помогают контролировать аппетит и снижать потребление калорий, что способствует потере веса. Они также обладают высоким термогенным эффектом, помогая сжигать часть калорий во время переваривания. Для оптимальных результатов употребляйте от 0,8 до 1 грамма нежирного белка на килограмм веса тела ежедневно.

Спите

Чтобы достичь результатов в формировании пресса, важны сон, диета и тренировки. Недостаточный сон может увеличить аппетит и потребление калорий, затрудняя достижение цели. Кроме того, потеря даже одного часа сна в течение 3 дней, негативно влияет на гормоны, регулирующие голод. Помните, что качественный сон помогает сжигать жир и улучшает результаты вашей работы над прессом.

Не употребляйте алкоголь

Чтобы достичь заметных результатов — откажитесь от алкоголя. Потребление алкоголя замедляет метаболизм и затрудняет сжигание жира. Даже небольшие порции напитков могут повысить аппетит и увеличить количество потребляемых калорий. Поэтому, если хотите достичь лучших результатов, лучше избегать алкоголя.

Выполняйте спринт

Добавьте спринты высокой интенсивности в вашу программу тренировок. Сочетайте это с диетой, содержащей сложные углеводы, полезные жиры и нежирный белок. Это поможет быстрее сжигать жир и активизировать мышцы пресса.

Будьте многозадачными

Попробуйте включить в тренировку упражнения, прорабатывающие несколько частей тела одновременно. Это поможет сэкономить время и сжигать больше калорий. Например, широкие сумо-приседания с вращением гири или гантели, активируют нижнюю часть тела и ядро. Также, можно использовать TRX для подтягиваний, что нагружает плечи и корпус. Эти упражнения не только экономят время, но являются более эффективными для укрепления всего тела.

Берите тяжелый вес

Поднятие веса не сделает вас громоздкими, но увеличит нагрузку на мышцы, ускорит метаболизм и поможет сохранить стройность. Также, это может способствовать формированию отличного пресса. Если вы легко делаете более 10 повторений, возможно, вес недостаточно большой, а потому следует менять количество повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

