Преждевременное старение: какие привычки на пробежке вредят вашему телу

Бег – это простой и одновременно мощный способ укрепить здоровье, очистить мысли и подарить телу заряд энергии. Но даже самые полезные привычки могут иметь обратную сторону, если выполнять их неправильно.

Некоторые ошибки во время пробежки способны не только снизить эффективность тренировки, но и ускорить старение организма. Эксперты объясняют eatthis.com, какие именно привычки стоит устранить, чтобы бег действительно работал на пользу вашему телу и молодости.

1. Неподходящая обувь – враг ваших суставов

Одной из самых распространенных ошибок является использование неподходящей беговой обуви. Доктор медицинских наук и тренер Майк Бол отмечает: "Существует множество моделей кроссовок, созданных специально для бега. При выборе следует обращать внимание на их гибкость, поддержку стопы и комфорт".

Если обувь подобрана неправильно, это может привести к травмам или нарушению осанки. По словам специалиста, в таком случае возможны боли в коленях, бедрах или спине, раздражение ахиллова сухожилия, фасции стопы или даже растяжение голеностопного сустава.

2. Отсутствие надлежащего "топлива" до и после бега

Еще одна вредная привычка – бегать на пустой желудок или не восстанавливать запасы энергии после пробежки. Доктор Бол объясняет: "Бег требует немалых энергетических затрат, поэтому перед тренировкой важно подпитать организм, чтобы избежать истощения. Его последствия – усталость, более долгое восстановление и повышенный риск травм".

Специалист советует перед пробежкой съесть небольшую порцию углеводов – например, банан или овсянку, а после тренировки обязательно пополнить энергетические запасы еще одной порцией пищи, богатой углеводами.

3. Игнорирование охлаждения после пробежки

Надлежащее охлаждение тела после бега – еще один важный аспект, который часто недооценивают. По словам доктора Бола, в конце тренировки нужно постепенно снижать темп до обычной ходьбы. "Так вы поможете мышцам перейти к нормальной активности и ускорите процесс восстановления", – объясняет эксперт.

Игнорирование этого этапа может привести к болезненности мышц, судорогам или даже воспалению тканей.

4. Продолжайте бегать – это лучший антидот против старения

Несмотря на все возможные ошибки, бег остается одним из самых эффективных способов поддерживать тело молодым. Доктор Бол отмечает: "Кардиотренировки – отличный способ оставаться в форме даже в пожилом возрасте. Они поддерживают подвижность, силу мышц и прочность костей".

Поэтому стоит просто зашнуровать свои кроссовки и отправиться на пробежку – с умом и без вредных привычек, которые мешают оставаться молодыми не только душой, но и телом.

