Принципы питания: какие из них мешают похудеть мужчинам

По пути к плоскому животу мужчины часто сталкиваются с неожиданностями. Многие принципы питания, которые кажутся логичными, могут действительно препятствовать похудению.

Чрезмерное потребление пищи влечет за собой накопление жира в средней части тела, но и недостаточное ее потребление может быть проблемой. По словам eatthis.com, существует несколько причин, почему правильное питание не всегда работает. Давайте рассмотрим ошибочные подходы к рациону, мешающие достижению жесткого пресса.

Периодическая голодовка как эффективный метод

Периодическое голодание набирает популярность как эффективный метод борьбы с жиром на животе. Но этот принцип питания не подходит всем. Доктор Анджело Бачеллиери отмечает, что периодическая голодовка помогает организму использовать жировые запасы как энергию. Откажитесь от еды после 19:00, ограничите завтрак водой, простым чаем или кофе, и отложите обед до 13:00. Вы увидите положительные перемены в своем теле.

Калории и их влияние

Многие мужчины считают, что калории – это лишь цифры, и не обращают внимания на их происхождение. Калории из разных источников могут оказывать разное влияние на организм. Например, 200 калорий из батончика не равнозначны 200 калориям из брокколи. Важно понимать, что пища влияет на гормоны, в частности, на инсулин. Выбирайте здоровые продукты, богатые клетчаткой и полезными жирами, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Чрезмерное потребление алкоголя

Хотя порция текилы или водки может казаться невинной с точки зрения калорийности, они все равно содержат от 65 до 100 калорий. Несколько таких порций могут быстро добавить значительное количество калорий без питательной ценности. Тренер Питер Сирс отмечает, что эти калории превращаются в жир на животе. Отказ от алкоголя или ограничение его употребления может значительно улучшить результаты в достижении плоского живота.

Переоценка калорий, сожженных во время тренировок

Многие мужчины переоценивают количество калорий, которые они сжигают во время тренировок, и считают, что могут есть что угодно после тренировки. Это не так.

"Ваш организм нуждается в питательных веществах после физических нагрузок, но это не значит, что можно есть любую пищу без контроля", – говорит Сирс.

Чрезмерное потребление калорий после тренировок может привести к накоплению жира. Выбирайте полезные продукты для достижения максимальных результатов.

Важность здоровых жиров

Не бойтесь здоровых жиров, содержащихся в авокадо, орехах, семенах, кокосовом масле, оливковом масле и сливочном масле. Доктор Бачеллери говорит, что эти жиры необходимы для питания мозга и создания ощущения сытости. И когда в вашем рационе есть хорошие жиры, ощущение голода и влечения к еде уменьшаются.

Использование яичных желтков

Часто мужчины избегают яичных желтков, считая, что они повышают уровень холестерина. Однако исследования показывают, что холестерин в пище мало влияет на уровень холестерина в крови. Напротив, сахар и углеводы влекут за собой повышение плохого холестерина. Яичные желтки содержат холин, помогающий бороться с жиром на животе.

"Мужчинам, которые едят омлет из яичных белков, не хватает важнейшей части яйца, желтка, содержащего полезные жиры, витамины, антиоксиданты и аминокислоты", – говорит Бачеллиери.

Контроль белка в рационе

Средний мужчина нуждается около 0,4 г белка на 500 г веса тела. Следите за количеством белка в вашем рационе для достижения оптимальных результатов.

"Мужчины обычно потребляют гораздо больше белка, чем нужно, что может замедлить метаболизм и создать нагрузку на пищеварительную систему и почки", - говорит мастер-тренер Кент Секи.

Сбалансированное питание

Здоровое питание с ограниченными порциями важно для уменьшения жира в организме. Однако слишком резкое сокращение калорий может привести к обратному эффекту.

"Потребление слишком малого количества пищи может увеличить выработку кортизола и инсулина, контролирующего уровень сахара в крови. Организм реагирует на это накоплением избытка калорий в области живота", – говорит доктор философии Эдвард Джаковский.

Избегайте скрытых сахаров

В здоровых продуктах, таких как йогурт, соусы и заправки для салатов, может быть много скрытого сахара. Контролируйте уровень натрия, чтобы ваше тело не задерживало излишнюю воду. Потребляйте продукты, богатые калием, для поддержания баланса воды в организме.

Выбор в салат-баре

"Острая курица, мексиканский рис и картофельное пюре в салат-баре могут казаться здоровыми, но содержат много натрия", – объясняет тренер Эшли Борден.

Выбирайте лучше вареные яйца, бобы, тунец, курицу, овощи и творог. Эти продукты содержат низкое содержание натрия и высокое содержание белка. Выбор здоровых продуктов в салатном баре поможет вам поддерживать правильный рацион и избегать избытка натрия.

Есть во время просмотра телевизора

Планируйте питание при просмотре телевизора. Контроль порций является ключевым. Это не значит, что вы должны полностью лишить себя вкусненького. Если вам приходится есть во время просмотра телевизора, никогда не ешьте с большой тарелки – всегда распределяйте еду порциями.

Использование пробиотиков

Пробиотики помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и уменьшают вздутие живота. Включение йогуртов, кефира и других продуктов, богатых пробиотиками, в ваш рацион будет способствовать здоровому пищеварению и поддержанию правильной микрофлоры кишечника.

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