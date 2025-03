Привычка, которая сокращает жизнь: почему стоит ограничить употребление некоторых популярных напитков

Когда вы начинаете следить за своим питанием, часто внимание сосредоточено на продуктах, а не на напитках. Однако некоторые привычки к употреблению напитков могут негативно влиять на ваше здоровье.

Видео дня

К примеру, регулярное потребление алкоголя или других вредных напитков может иметь серьезные последствия для организма, которые сокращают продолжительность жизни и увеличивают риск заболеваний. В Eat This, Not That рассказали, на что стоит обратить внимание и какие напитки способны нанести ущерб здоровью.

Употреблять от 4 чашек кофе в день

Кофе может быть полезным в умеренных количествах, но чрезмерное потребление может иметь серьезные последствия для здоровья. Исследования показали, что потребление более 4 чашек кофе в день может увеличить риск преждевременной смерти, особенно у мужчин. Если вы любите кофе, важно поддерживать баланс, чтобы не превышать здоровые пределы и избежать негативных эффектов для организма.

Злоупотребление алкоголем

Чрезмерное потребление алкоголя, вполне ожидаемо приводит к серьезным последствиям для здоровья. Исследования показали, что регулярное употребление более 18 напитков в неделю может сократить жизнь, а всего 7 напитков в неделю могут существенно увеличить риск для здоровья. Для сохранения долговременного здоровья рекомендуется ограничить потребление алкоголя максимум 14 напитков в неделю, чтобы минимизировать потенциальные негативные эффекты.

Частое употребление газированной воды

Чрезмерное потребление сахара, в частности через газированные напитки, может серьезно навредить здоровью. Исследования показали, что регулярное употребление газированных напитков увеличивает риск преждевременной смерти на 7%. Это касается не только обычных, но и диетических газированных напитков, повышающих риск болезней.

Ежедневное употребление сока

Хотя сок может показаться здоровой альтернативой газированным напиткам, его чрезмерное потребление может быть вредным. Употребление более 240 мл сока в день повышает риск ожирения и ишемической болезни сердца, что может увеличить вероятность преждевременной смерти на 42%. Сок также может содержать тяжелые металлы, что добавляет опасность для здоровья. А потому, ограничение потребления сока и выбор здоровых альтернатив помогут сохранить ваше здоровье в долгосрочной перспективе.

Пить 3 стакана молока в день

Несмотря на то, что молоко имеет репутацию здорового продукта, его чрезмерное потребление может быть вредным. Употребление 3 или более стаканов молока в день повышает риск преждевременной смерти на 10% для мужчин и на 44% увеличивает шансы развития рака у женщин. Кроме того, такие привычки вполне могут ухудшить состояние костей, а потому важно контролировать содержание молока в рационе, даже если оно кажется полезным для здоровья.

Злоупотребление протеиновыми коктейлями

Согласно исследованию, употребление чрезмерного количества белка, в частности через BCAA добавки, связано с повышенным риском ранней смерти. Если вы привыкли к большим дозам протеина, лучше пересмотреть свои привычки для сохранения здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для сохранения иммунитета не следует злоупотреблять алкоголем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.