Привычка, мешающая похудению: о чем говорит наука

Веря, что набор веса с возрастом неизбежен, люди склонны к употреблению комфортной и вредной пищи. Однако, исследование среди мужчин в возрасте 35-58 лет показало, что их мысли о еде и здоровье непосредственно влияют на их диетические привычки.

Видео дня

Таким образом, предполагается, что именно изменение отношения к питанию может помочь контролировать вес. Почему не стоит перекладывать вину на возраст, как именно осознание способствует борьбе с лишним весом и почему здоровый образ жизни начинается с позитивного мышления о своём теле, рассказали в Eat This, Not That.

Разочарование в отношении веса может снижать самооценку, особенно у тех, кто раньше имел меньший вес. Это часто приводит к злоупотреблению высококалорийной пищей для утешения, что способствует дальнейшему увеличению веса. Важно осознавать, что такие привычки могут иметь негативные последствия для здоровья, а потому следует обратить внимание на свое питание и найти другие способы поддержания психоэмоционального состояния.

Для контроля веса важно понимать, как выбор еды влияет на вашу жизнь. Верить, что увеличение веса неизбежно с возрастом, не совсем правильно, поскольку метаболизм остается стабильным дольше, чем считалось ранее. Инвестируйте время в знания о здоровом питании и стратегии контроля веса, уменьшая зависимость от комфортной еды.

Кроме того, важно осознавать, что хотя с возрастом могут возникать проблемы с контролем веса, однако это не является вашим личным поражением.

Вместо того чтобы испытывать разочарование, рассматривайте этот период как шанс обновить свои пищевые привычки и улучшить здоровье в долгосрочной перспективе. Включите силовые тренировки для наращивания мышечной массы, а также улучшения качества сна и уменьшения стресса, поскольку переутомление может способствовать накоплению жира на животе.

Помните, что консультация с диетологом поможет разработать эффективную стратегию здорового питания. Помните, что изменение состава тела может положительно повлиять на здоровье, даже если вес остается стабильным. Поэтому, сосредоточьтесь на увеличении мышечной массы и уменьшении жира в организме, чтобы полюбить себя в любом возрасте.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки способствуют ежедневному похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.