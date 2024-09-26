Привычки долгожителей: почему сиденье на полу может продлить жизнь

Люди, живущие дольше всего в мире, имеют другие привычки сиденья, чем большинство из нас, и эти отличия могут играть важную роль в долголетии. Большинство экспертов в сфере здравоохранения соглашаются, что чрезмерное сиденье ежедневно оказывает негативное влияние на наше тело.

Если вы много времени проводите сидя, вы избавляете себя от важных движений, которые могут улучшить ваше здоровье. Это может привести к ухудшению умственных способностей, плохому настроению, напряженным мышцам и плохой осанке, отмечает eatthis.com.

Кроме того, слишком много сидений фактически сокращает продолжительность жизни. Однако поскольку сиденье является неотъемлемой частью нашей жизни, важно знать, что существует способ сидеть, который может помочь продлить жизнь.

Что такое "голубые зоны"?

Ученые и исследователи уже давно изучают так называемые "голубые зоны" – изолированные регионы мира, где значительное количество людей живет гораздо дольше, чем в среднем. Термин "голубые зоны" ввел журналист и исследователь Дэн Бюттнер в 2005 году. Его исследования показали, что именно эти зоны являются домом для людей с длительной продолжительностью жизни.

В своем интервью для Well+Good Бюттнер поделился наблюдениями по поводу сидения долгожителей. Он отметил, что у этих людей есть особые привычки сиденья, которые могут быть связаны с их здоровьем и долголетием. Секрет – сиденье на полу.

"Женщины, имеющие самую длительную продолжительность жизни, жили на Окинаве, и они сидели на полу. Я провел два дня с женщиной, которой было 103 года, и наблюдал, как она до 40 раз в день вставала с пола и садилась назад. Это фактически равнозначно 40 приседаниям ежедневно", – рассказал Бюттнер.

Почему это работает?

Сидя на полу, вы заставляете свое тело работать активнее. Это не только улучшает гибкость и укрепляет мышцы, но помогает бороться с гравитацией. Кроме того, сидение на полу менее удобно, поэтому вы автоматически начинаете сидеть меньше.

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале превентивной кардиологии, участники выполняли тест под названием "сидячий подъем". Задача заключалась в том, чтобы подняться из положения сидя на полу, не помогая себе руками или коленями. Люди, которые могли это сделать без помощи, имели лучшие показатели долголетия. Оказалось, что те, кто показал самые плохие результаты в этом тесте, были в шесть раз более склонны к преждевременной смерти.

Доктор Клаудио Гил Араухо отметил, что сохранение гибкости, мышечной силы и координации оказывает важное влияние не только на повседневную активность, но и на продолжительность жизни.

Лорен Роксбург, специалист по выравниванию тела, считает, что возможность легко садиться и вставать с пола является показателем здоровья мышц, скелета и общего физического состояния. Сиденье на полу способствует улучшению кровообращения и лучшему осознанию своего тела.

Если же сиденье на полу вам кажется слишком неудобным, попробуйте делать несколько приседаний в течение дня – это также окажет положительное влияние на ваше здоровье.

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