Привычки, разрушающие тонкую талию: о чем говорит наука

А знали ли вы, что если обхват вашей талии превышает 100 сантиметров, это повышает риск серьезных заболеваний, таких как рак и диабет 2 типа? Кроме того, ожирение негативно влияет на иммунную систему и метаболизм, что может ухудшить состояние после лечения рака.

Таким образом, для снижения рисков важно уменьшить количество калорий и увеличить физические нагрузки, а внесение изменений в привычки, может существенно улучшить ваше здоровье. Что стоит изменить в своей жизни и какие привычки провоцируют набор лишнего веса, рассказали в Eat This, Not That.

Вы употребляете много сахара

Сахар часто скрывается в продуктах, которые кажутся здоровыми, а потому всегда существует риск превышения его концентрации. Лишний сахар легко найти в белковых батончиках, йогурте, соке, а также в газированных напитках, где его количество может достигать 104 граммов на 2 банки. Ограничение потребления сахара ежедневно является полезной привычкой, а потому проверяйте состав продуктов перед покупкой.

Выпиваете более одного бокала вина

Вино может быть полезным в умеренных количествах, снижая риск сердечных заболеваний, однако чрезмерное употребление добавляет лишние калории и может привести к набору веса. Таким образом, в 150 мл сухого вина, содержится около 120 калорий, а в сладких сортах количество может достигать до 160 калорий. Помните, что умеренность - это ключ к сохранению здоровья.

Питаетесь непоследовательно

Нерегулярное питание может способствовать накоплению висцерального жира, что ухудшает здоровье и повышает риск серьезных заболеваний. Пропуск приемов пищи или переедание, может повлиять на стресс и изменить микробиоту кишечника. Важно поддерживать сбалансированный режим питания для поддержания здоровья и нормального веса.

Вы слишком много смотрите телевизор

Регулярное сидение перед телевизором может привести к набору абдоминального жира, а потому важно делать перерывы для активности. Вместо того, чтобы просто отдыхать на диване, попробуйте заниматься йогой или прогуляться на свежем воздухе.

Не занимаетесь спортом

Недостаточная физическая активность может увеличить объем вашей талии. Регулярные тренировки и даже короткие прогулки, существенно способствуют в снижении веса. Например, всего 5 минут прыжков на лестнице дважды в день помогли снизить вес на 3,3 кг за 3 недели.

Употребляете слишком много неправильной пищи

Чтобы уменьшить объем талии, нужно сократить калории и увеличить потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Важно включить в рацион бобовые, орехи, семена, рыбу и нежирные молочные продукты, а также ограничить потребление мяса.

