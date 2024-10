Тренировка, которая уменьшит вашу талию: как убрать жир и улучшить физическую форму

Чтобы не тратить время в зале зря, выполняя неэффективную тренировку, важно иметь под рукой четкий план действий и представлять конечную цель. В частности, для тонкой талии попробуйте программу от тренера Виктории Брейди, сочетающую кардио и силовые упражнения.

Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд, делая 15-секундную паузу и повторите 3-4 раза с отдыхом до 1 минуты между циклами. Подробно о программе рассказали в Eat This, Not That.

Бег с высокими коленями

Станьте, расставив ноги на ширине бедер. Поднимите другое колено и повторяйте движение в быстром темпе, как будто вы бежите. Старайтесь сохранять ритм, приближенный к спринту.

Прыжки с косыми скручиваниями

Сведите ноги вместе и поднимите руки до уровня плеч. Прыгните вверх, поворачивая ноги влево и снова, поворачивая ноги вправо. Чередуйте движения в быстром темпе и следите, чтобы тело оставалось направленным вперед.

Альпинисты

Станьте на коврик в положение высокой планки, держа руки прямо под плечами. Прижмите левую ногу к груди, держа туловище ровным и активируя мышцы пресса. Быстро меняйте ноги, подтягивая правую ногу к груди.

Велосипедные скручивания

Лягте на спину, прижав поясницу к полу, а руки разместите за головой, держа локти широко. Поднимите ноги, чтобы колени были согнуты под углом 90 градусов. Чередуйте подъем коленей, касаясь правого колена левым локтем, а затем наоборот. Поддерживайте поднятые лопатки для активной работы пресса, избегая перенапряжения шеи.

Подъем бедра

Лягте на спину и выпрямите ноги, держа ступни вместе. Поднимите ноги к потолку, оторвав ягодицы от пола. Затем, медленно опустите ноги до уровня немного над землей. Сделайте паузу и повторите движение.

Скручивание бедер

Завершите тренировку для тонкой талии скручиванием бедрами в положении планки. Сперва встаньте на локти, держа мышцы кора напряженными. Поверните левое бедро к коврику, слегка коснувшись его, а затем вернитесь в планку. Затем повторите с другим бедром.

