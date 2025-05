Привычки, замедляющие старение: что нужно знать о йоге

Йога — это не только эффективный способ поддерживать здоровье, но и приятная практика, которая помогает замедлить процесс старения. Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, что регулярная йога может продлить вашу жизнь, уменьшая риск хронических заболеваний и помогая восстановиться после травм или операций.

Видео дня

Ее можно практиковать дома или на свежем воздухе, получая при этом значительные преимущества для ума и тела. Как именно йога улучшает физическое и психологическое благополучие, рассказали в Eat This, Not That.

Влияет на иммунную систему, самочувствие и продолжительность жизни

Йога помогает создать баланс между умом и телом, укрепляя иммунную систему и улучшая общее состояние организма. Регулярные занятия йогой способствуют детоксикации и улучшению кровообращения, что уменьшает риск инсультов и сердечных приступов. Кроме того, исследования показывают, что йога может замедлить старение клеток, в частности благодаря практикам дыхания, медитации и физических поз.

Помогает управлять стрессом

Йога сочетает физические, умственные и духовные практики, которые помогают снизить стресс, что может быть причиной серьезных заболеваний, таких как рак и болезни сердца. Практика йоги снижает уровень стресса, генерируя полезные гормоны и положительно влияя на общее состояние здоровья.

Она также улучшает общий вид и самочувствие, повышая энергию и уменьшая негатив. Кроме того, йога поддерживает здоровое питание и способствует похудению, а социальная составляющая занятий помогает замедлить старение.

Может устранить головную боль

Если у вас проблемы со сном, вечерняя йога может помочь расслабить ум и сделать ночь спокойнее. Она также эффективна при хронической боли в нижней части спины, помогая уменьшить дискомфорт с помощью растяжек, таких как асана "Кошка-корова".

К тому же йога рекомендована даже для лечения артрита, поскольку она способна уменьшать боль и улучшать гибкость. Поэтому, если у вас есть такие проблемы, йога может стать отличным способом для облегчения состояния.

Помогает поддерживать форму

Занятия йогой — это отличный способ быть в форме, поддерживать здоровье и продлить жизнь. Последовательное удерживание поз укрепляет мышцы, повышает плотность костей, гибкость и равновесие. Кроме того, позы с нагрузками также помогают предотвратить остеопороз, обеспечивая полный диапазон движений суставов, защищая кости и хрящи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая утренняя тренировка заряжается энергией на весь день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.