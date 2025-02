Признаки, свидетельствующие о проблемах с психологическим здоровьем: как помочь любимому человеку

Весна приближается, и вместе с ней меняется наша повседневная жизнь. Это время, чтобы вернуться к работе, составлять планы на будущее, а также наслаждаться первым теплом на природе.

Вместе с тем постоянные стрессы и чувство неуверенности в завтрашнем дне не проходят бесследно. Именно поэтому стоит быть внимательными и обращать внимание на близких, чтобы знать, как помочь тем, кто может бороться с тревогой или депрессией. Как определить, что близкие люди нуждаются в поддержке, рассказали в Eat This, Not That.

Какие сигналы свидетельствуют о проблемах?

Отсутствие хобби или физической активности

Если близкий человек вдруг отказывается от любимого хобби или спорта, это может быть признаком проблем с психическим здоровьем. Особенно обратите внимание, если активные бегуны или пловцы резко прекратили тренировки. Поддержите их и поощряйте вернуться к занятиям, которые приносили им радость и пользу.

Изменения в еде или весе

Расстройства пищевого поведения часто являются проявлением проблем с психическим здоровьем. Если вы заметили у близкого человека резкие колебания веса или чрезмерную приверженность к диетам, это может быть сигналом такого расстройства. Окажите необходимую поддержку, избегая негативных высказываний о еде или внешнем виде. Помогите создать здоровый распорядок дня, включая регулярное питание, физические упражнения и устойчивый режим сна.

Злоупотребление психоактивными веществами

Злоупотребление алкоголем или наркотиками часто связано с тревожными расстройствами. Частые случаи таких употреблений могут свидетельствовать о попытках самоуспокоения. В это время важно поддержать близкого человека, сосредоточив разговор на его здоровье, а не на осуждении, и подчеркнуть важность поиска профессиональной помощи для улучшения общего благополучия.

Избегать личных встреч

Если близкий человек сталкивается с психическими проблемами, ему может быть трудно выполнять даже простые задачи. Вы можете попросить помочь ему разобраться в таких вопросах, как выбор врача или страхового покрытия, и предложите поддержку в поиске терапевта. Это может стать важным шагом к облегчению и началу лечения.

Как помочь пережить это время?

Будьте честными относительно собственного опыта

Чтобы поддержать близких в борьбе с психическими расстройствами, стоит поделиться своим опытом обращения за помощью. Это может помочь создать атмосферу доверия и преодолеть предубеждения. Обсуждение темы психического здоровья открывает возможность для поддержки и понимания без осуждения.

Быть союзником

Если вы заметили, что ваш близкий может иметь проблемы с психическим здоровьем, не бойтесь откровенно поговорить с ним. Привлеките общих друзей или родственников для поддержки, чтобы обеспечить комфорт при обсуждении темы. Порекомендуйте обратиться к терапевту — это может помочь найти путь к улучшению психического состояния.

