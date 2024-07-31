Прочь лишние килограммы: диетологи делятся советами по похудению

Обращение к диетологу может помочь сбросить до 9% веса за 24 недели, что является большим достижением в программе похудения. Если же отказаться от поддержки, шансы на возвращение к сидячему образу жизни составляют 50%.

Это подтверждают два недавних исследования, которые изучали преимущества коучинга для похудения. Исследователи отмечают, что одним из преимуществ диетического тренера является контроль и ответственность, даже когда мотивация снижается, пишет eatthis.com.

Однако эмоциональная поддержка – лишь один из аспектов. Профессиональные знания зарегистрированного диетолога бесценны, поскольку они помогают отфильтровать ненужную информацию и сосредоточиться на базовых, но эффективных принципах питания.

Будьте скучны

"Повторение формирует ритм. Будьте скучными. Большинство успешных людей имеют лишь несколько вариантов завтрака или перекуса. Решите для себя, что будете есть. Можно менять меню раз в несколько недель, но заранее установленные приемы пищи или тренировки помогут значительно", - объясняет диетолог Лорен. Слейтон.

Используйте правило половины тарелки

"Заполните половину вашей тарелки овощами или салатом. Овощи богаты питательными веществами, клетчаткой и имеют низкую калорийность. Съев овощную половину тарелки перед основной едой, вы утолите голод, потреблять меньше калорий и будете чувствовать себя сытыми". , – говорит блоггер на Food Confidence Даниэль Омар.

Практические порции

"Взвешивайте и отмеряйте еду, особенно когда только начинаете менять пищевые привычки. Делайте это хотя бы раз в неделю, а потом - время от времени. Это тяжело, но держит вас в тонусе и дает четкое представление о том, сколько вы едите. Легко обмануть о порциях, но лишние калории могут повлиять на результаты", – отмечает диетолог.

Водная диета

Выпивайте чашку воды перед каждым приемом пищи и перекусом. Вода составляет большую часть нашего тела и является средой для сжигания калорий, поэтому гидратация важна для поддержания стабильного метаболизма. Жажду часто путают с голодом, поэтому увлажнение помогает четко распознавать, когда ваше тело действительно нуждается в энергии ", – говорит диетолог Темми Бизли.

Скройте свои изъяны

"Держите фрукты на видном месте, а другие продукты – подальше. То, что видно, будет съедено, а то, что спрятано, забыто или употреблено меньше", – говорит Кристофер Мор, консультант по вопросам питания.

Изменение мышления

"Откажитесь от диетического менталитета. Сосредоточьтесь больше на том, что вы должны есть, а не на том, что нельзя. Позитивное мышление вместо негативного", – говорит диетолог Кэри Ганс.

Ешьте листья и конфетти

"Салат каждый день держит моих клиентов под контролем. Но это не просто листья салата, а салат с зеленью, белками или коричневым рисом, а также фруктами, орехами или сыром, чтобы было интереснее", – добавляет эксперт по питанию Карлин Томас.

Больше готовьте самостоятельно

"Готовьте как можно больше дома. Найдите много простых, здоровых рецептов, которые можно легко приготовить. Домашнее приготовление пищи придает уверенности, и вам не нужно будет расшифровывать маркетинговые обманы пищевой промышленности", – подчеркивает диетолог Энди Беллатти.

Не пейте фруктовый сок

Эксперт по питанию Дебра Ридесель советует отказаться от добавления сахара. Вместо сока лучше съешьте целые фрукты.

Планирование питания

"Планируйте свое питание хотя бы на день или два вперед. Находите время для приготовления дома как можно чаще. Сосредоточьтесь на овощах", – заключает блоггер на ClaudiaZapata.com Клаудия Сапата.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки для похудения после 30-ти.

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