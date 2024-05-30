Прочность зубов: что можно есть, а от чего лучше отказаться

Рот – это первые ворота, через которые проходит ваша еда, а значит, и весь ваш рацион. Поэтому очень важно уделять особое внимание своему питанию.

В то время как некоторые продукты могут улучшить состояние ваших зубов, другие повредить их. Мы подготовили лучшие и худшие продукты для зубов, а также собрали несколько простых советов для здоровья полости рта, которых следует придерживаться.

Пейте много воды

Как и слюна, вода помогает вымывать сахар и кислоты из зубов. Кроме того, она содержит фтор - минерал, часто входит в состав зубных паст и ополаскивателей для полости рта, поскольку защищает зубы от эрозии.

Употребление достаточного количества воды в любом случае полезно для пищеварения и общего функционирования организма. Старайтесь регулярно выпивать не менее 8-12 стаканов воды, чтобы оставаться здоровыми.

Еда: молочные продукты и клубника

Молоко и другие молочные продукты, такие как сыр и йогурт являются одними из лучших источников кальция, который необходим для укрепления зубной эмали.

Клубника содержит яблочную кислоту – естественный отбеливатель эмали. Попытайтесь нанести ее мякоть на зубы с помощью зубной щетки перед полосканием. Вы также можете время от времени наслаждаться клубничной полосой.

Пища с высоким содержанием клетчатки и жвачки без сахара

Поскольку продукты, богатые клетчаткой, такие как листовые зеленые овощи, требуют много жевания, они способствуют выработке слюны, которая, в свою очередь, очищает зубы и защищает от кариеса и заболеваний десен.

Жвачка без сахара помогает стимулировать выработку слюны во рту, тем самым вымывая кислоты и бактерии, и дарит вам более крепкие, белые и здоровые зубы.

Продукты, которых следует избегать: цитрусовые и конфеты

Конечно, цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) и их сок имеют отличный вкус, но их кислотное содержимое может разъедать эмаль, что приводит к кариесу. Поэтому откажитесь от них или сократите потребление.

Неудивительно, что конфеты вредны для зубов. Они имеют тенденцию надолго оставаться на зубах или между ними, прокладывая таким образом путь к бактериям.

Алкоголь и газированные напитки

Любая пища, пересушивающая рот, вредна для зубов. Нет смысла думать, что алкоголь – один из них. Забирая слюну, алкоголь подвергает ваши зубы риску возникновения кариеса и болезней.

Употребление слишком большого количества газировки имеет мало преимуществ. Эти напитки окрашивают зубы и производят избыточное количество кислоты, тем самым атакуя зубную эмаль.

Следуйте этим простым советам, чтобы сохранить здоровье полости рта:

Тщательно чистите зубы в течение 2-3 минут дважды в день.

Регулярно используйте зубную нить и фторированную зубную пасту.

Не перегружайте зубы: они не предназначены для того, чтобы открывать крышки от бутылок или раскалывать орехи.

Регулярно используйте антибактериальный ополаскиватель полости рта.

Если вы чувствуете боль или другие проблемы с зубами, обратитесь к стоматологу.

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