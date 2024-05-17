Продукты для укрепления иммунитета: что следует добавить в свой рацион

В наши дни приоритетность здоровой иммунной системы приобрела решающее значение. Мы можем взять на себя ответственность за укрепление нашего иммунитета с помощью правильного питания. News Bytes подготовил список продуктов, которые, если включить их в ежедневный рацион, могут существенно способствовать укреплению иммунитета.

Йогурт

Включение йогурта в свой рацион может оказаться полезным, поскольку он содержит витамин D, который усиливает естественные защитные механизмы организма. Кроме того, он богат пробиотиками, такими как Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei и Bifidus, которые не только укрепляют иммунную функцию, но и могут помочь уменьшить продолжительность и тяжесть простуды.

Куркума

Хорошо известная специя, куркума обладает лечебными свойствами, которые делают ее идеальной для разных домашних средств. Считается, что его употребление может значительно оптимизировать иммунную систему. Куркумин, содержащееся в куркуме соединение, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, борясь с вредными радикалами.

Шпинат

Шпинат считается суперпродуктом и славится своими иммуностимулирующими свойствами. Кроме того, что он богат фолатом, витамином А, витамином С, клетчаткой, магнием и железом, питательными веществами, присутствующими в шпинате, служат для повышения иммунной функции, играя жизненно важную роль в разделении клеток и восстановлении ДНК. Кроме того, шпинат содержит флавоноиды, которые, как считают, помогают предотвратить простуду у здоровых людей.

Имбирь

Имбирь, широко используемый в различных блюдах и чаях, обладает превосходными антиоксидантными свойствами. Его противовоспалительные эффекты делают его эффективным средством для облегчения боли в горле и воспалительных заболеваниях. Кроме того, известно, что имбирь облегчает хроническую боль и помогает справиться с тошнотой.

Миндаль

Миндаль считается отличным источником витамина Е, а также содержит такие важные питательные вещества, как марганец, магний и клетчатка, способствующие укреплению иммунной системы. Небольшая порция может принести значительную пользу; например, 46 целых очищенных миндальных орешков примерно соответствуют рекомендованной суточной норме потребления около 15 мг витамина Е для взрослых.

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