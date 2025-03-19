Продукты, которые следует немедленно убрать из холодильника
Ваш холодильник может содержать множество продуктов, которые вредят вашему здоровью. Иногда мы не задумываемся о том, сколько сахара, натрия и вредных добавок может содержать привычная пища.
Это может серьезно помешать достижению целей здорового питания и даже повлиять на наше самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно продукты следует убрать из холодильника, чтобы сохранить здоровье и поддержать баланс в питании.
Ароматизированный йогурт
Белый йогурт полезен здоровью. Исследования Университета Теннесси в Ноксвилле доказывают, что регулярное его употребление в рамках здорового питания способствует быстрому похудению. Но это не касается ароматизированных йогуртов!
Они буквально переполнены добавленным сахаром, искусственными красителями и ароматизаторами. Взгляните на склад – у них почти столько же сахара, как в шоколадных батончиках. Лучше выбирайте натуральный греческий йогурт, добавляя в него свежие ягоды или мед.
Готовые заправки для салатов.
На первый взгляд, эти соусы кажутся безвредными, но они могут превратить полезный салат в настоящую калорийную бомбу! Они содержат много сахара, насыщенных жиров и натрия.
Вместо этого приготовьте свою заправку – это гораздо проще, чем кажется.
Газированные напитки
Этот пункт вряд ли станет для кого-нибудь неожиданностью. Независимо от того, это сладкая газировка или диетическая – все они вредны. Регулярное их употребление не только способствует набору веса, но повышает риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Лучше выбирайте простую воду или несладкий чай.
Готовые смузи и фруктовые соки
Многие считают, что смузи и пакетированные соки полезны, ведь они содержат фрукты. Но правда в том, что такие напитки часто имеют сахар в большом количестве.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять не более 36 г сахара в день для мужчин и 25 г – для женщин. Готовые соки и смузи могут быстро превысить эту норму. Гораздо лучше готовить их самостоятельно, контролируя состав.
Соус барбекю
Приправы и соусы – отличный способ разнообразить вкус блюд, но многие могут быть коварными источниками сахара и натрия. Попытайтесь готовить соусы самостоятельно или выбирайте варианты с минимумом сахара.
Готовые кофейные напитки
Если вы любите кофе, хорошая новость – он может продлить жизнь! Но это касается только натурального кофе, а не сладких напитков в бутылках. Лучше пить обычный черный кофе или добавлять минимальное количество подсластителей.
Готовое тесто для печенья
Если хочется чего-нибудь сладкого, лучше приготовить домашнее печенье с натуральными ингредиентами.
Мясные нарезки
Колбасы, ветчина и другие нарезки могут быть удобным вариантом перекуса, но в большинстве случаев они содержат избыточное количество натрия. Это может привести к задержке воды в организме, повышению давления и увеличению веса.
Если вы ищете альтернативу, попробуйте консервированный тунец или куриное филе, выбирая продукты с низким содержанием соли.
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