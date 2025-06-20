Продукты, которые спасают сердце: выбор для тех, кто имеет сердечные заболевания в семье

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире, и наследственность играет в этом не последнюю роль. Если в вашей семье уже были случаи таких проблем, стоит обратить особое внимание на профилактику.

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Одним из самых эффективных способов уменьшить риск является правильное питание. Издание eatthis.com опубликовало перечень продуктов, которые могут существенно поддержать здоровье сердца, особенно, если у вас есть генетическая предрасположенность к заболеваниям.

Рацион и здоровье сердца: качество питания имеет значение

Сейчас существует немало научных подтверждений того, что пища напрямую влияет на состояние сердца. Пищевые режимы, такие как DASH (средиземноморский стиль или флекситарианство), демонстрируют эффективность в укреплении сердечного здоровья.

Несмотря на определенные различия, все эти подходы объединяет общее: минимизация потребления натрия и насыщенных жиров, акцент на овощах, фруктах и большом количестве цельнозерновых продуктов, вместо переработанных злаков.

И хотя многие продукты можно считать дружественными к сердцу, некоторые из них действительно выделяются своим уникальным составом. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами или микроэлементами, и особенно рекомендованы тем, у кого есть наследственная предрасположенность к сердечным недугам.

Ниже приведен перечень продуктов, которые стоит добавить в свое меню, если в вашей семье есть случаи сердечных заболеваний.

Овес

Цельнозерновой овес имеет естественно низкое содержание жира и натрия, что делает его идеальным для профилактики сердечно-сосудистых проблем. Основное его преимущество – высокое содержание бета-глюканов, растворимой клетчатки, которая, как доказано, снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП и общего холестерина в крови. Именно это свойство и связано с уменьшением риска сердечных заболеваний.

Фисташки

Орехи – отличное дополнение к рациону, если у вас есть наследственная предрасположенность к болезням сердца. Среди них фисташки выделяются особенно, ведь являются одним из немногих источников белка среди популярных перекусов. В 40 граммах (около 49 фисташек) содержится более 10% суточной потребности в белке.

Хотя наука ещё не даёт окончательных выводов, есть данные, что регулярное потребление орехов – в частности фисташек - в рамках рациона с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных проблем. Так что ежедневная горстка фисташек – простой шаг на пути к здоровому сердцу.

Сардины

Маленькие, но мощные – сардины оказывают большое влияние на сердечное здоровье. Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что потребление жирной рыбы, например сардины, хотя бы дважды в неделю уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, постным белком, а также витаминами и минералами. А ещё один важный плюс: сардины обычно имеют более низкий уровень содержания ртути, что делает их безопасным вариантом даже для детей и беременных.

Листовая зелень

Овощи вроде шпината или капусты богаты питательными веществами, содержат мало калорий и много клетчатки. Исследования показывают, что употребление одного стакана сырой или полстакана вареной листовой зелени ежедневно способствует снижению риска сердечных недугов.

Зелень содержит природные нитраты, которые способствуют расширению кровеносных сосудов, а значит, помогают регулировать артериальное давление. Добавляйте ее в смузи, салаты, супы или бутерброды - это простой и вкусный способ поддержать здоровье сосудов.

Черника

Эти маленькие ягоды не только добавляют блюдам приятной сладости без лишнего сахара, но и являются источником антоцианов – мощных антиоксидантов, положительно влияющих на сердце. Исследования связывают потребление продуктов с антоцианами, в частности черники, с уменьшением риска развития сердечных заболеваний.

Если черника не по вкусу – обратите внимание на другие ягоды или овощи сине-фиолетового цвета: ежевику, сливы или фиолетовый картофель. Они также содержат ценные антоцианы.

Оливковое масло

Среди всех пищевых продуктов, которые поддерживают здоровье сердца, оливковое масло, безусловно, является одним из самых эффективных. Как указано в Журнале Американского колледжа кардиологии, те, кто ежедневно потребляет более половины столовой ложки оливкового масла, имеют на 15% меньший риск сердечных заболеваний.

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