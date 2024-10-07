Простые методы профилактики сердечных заболеваний и диабета: советы диетолога

Часто сердечные заболевания и диабет 2 типа связаны между собой, поскольку имеют общие факторы риска. Как диабет, так и проблемы с сердцем относятся к хроническим заболеваниям, не передающимся от человека к человеку. Они возникают из-за комбинации различных рисков, в отличие от инфекционных заболеваний, таких как простуда или грипп, или даже COVID-19.

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По словам диетолога Бекки Ремсинг, некоторые факторы риска, например возраст, пол или наследственность, изменить невозможно, однако наш образ жизни, физическая активность и питание могут влиять на вероятность развития этих заболеваний. Особенно это касается людей с несколькими рисками одновременно. Однако многих факторов, таких как диета, активность и отказ от курения можно избежать, пишет eatthis.com.

Как избежать болезней сердца и диабета?

Одним из ключевых способов профилактики хронических заболеваний является правильное питание. К примеру, разовое потребление мороженого не повлияет значительно на ваше здоровье, но регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров может привести к повышенному риску.

"Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие больше цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых и орехов, и меньше красного мяса, обработанных продуктов и насыщенных жиров, обычно имеют более низкий риск заболеть диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - отмечает диетолог.

Одна из самых эффективных профилактик – в основном растительная диета. Она насыщена клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, и содержит мало насыщенных жиров.

"Красное и обработанное мясо в отличие от растительной пищи содержит много насыщенных жиров, что может повысить риск развития сердечных заболеваний, диабета и даже рака", - говорит Ремсинг.

Включение в рацион таких продуктов, как бобы и чечевица, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая риск диабета, а также положительно влияет на артериальное давление и холестерин, которые являются важными факторами сердечно-сосудистых проблем. Диетолог предлагает ввести дни без мяса в свое расписание.

"Цельнозерновые продукты играют важную роль в профилактике диабета", – продолжает Ремсинг. Она отмечает, что употребление хотя бы одной порции (16 г) таких продуктов ежедневно снижает риск диабета 2 типа на 11% у мужчин и на 7% у женщин.

Как растительная диета влияет на хронические заболевания?

Ремсинг отмечает, что употребление фруктов, овощей, бобовых и орехов способствует улучшению разнообразия кишечных бактерий, что связано с поддержанием здоровья. Низкое разнообразие бактерий в кишечнике может привести к таким проблемам как ожирение, диабет 2 типа, воспаление и высокий уровень холестерина.

"Это во многом объясняется клетчаткой из овощей и фруктов, которая способствует росту полезных бактерий. Также жиры из орехов, семян и морепродуктов, содержащие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, оказывают положительное влияние на кишечник", - заключает диетолог.

Конечно, нельзя забывать о важности физической активности. Регулярные занятия спортом – ключевой элемент профилактики. Например, прогулки, пробежки или езда на велосипеде каждый день в течение 30 минут – отличный старт для поддержания здоровья.

"Хотя вы не можете полностью избежать сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, вы в силе значительно снизить свой риск, даже если у вашей семьи есть такие случаи", - подчеркивает Ремсинг.

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