Простые советы для мгновенной потери веса

Похудение требует долгосрочных изменений в питании и регулярность физических нагрузок, что возможно при условии планирования, решимости и поддержки. Кроме того, вместо кардинальных изменений, именно маленькие шаги могут принести значительные результаты для здоровья, предупреждая появление стресса и потери интереса.

Поговорите с врачом, назначьте дату начала и следуйте своему плану, а также ознакомьтесь с некоторыми советами от Eat This, Not That. Такая стратегия поможет похудеть и улучшить общее самочувствие.

Думайте о том, что вы едите

Эмоциональное питание, которое возникает из-за стресса или перепадов настроения, часто приводит к перееданию, особенно углеводами, такими как хлеб или шоколад. Чтобы похудеть, важно осознать, почему вы едите, и научиться различать настоящий голод от эмоциональных импульсов. Профессиональная поддержка может помочь решить эти проблемы и добиться успеха в контроле над питанием.

Считайте калории

Чтобы похудеть, нужно уменьшить потребление калорий и увеличить физическую активность. Низкокалорийные диеты, как кето, могут помочь в начале, но их эффект замедляется со временем. А потому, важно найти комфортную диету, которую вы сможете придерживаться на длительный период, от 3 до 6 месяцев.

Будьте частью группы

Для успеха в похудении важно иметь поддержку. Например, участие в групповых занятиях значительно повышает шансы на достижение результата по сравнению с самостоятельными усилиями. Исследования показывают, что люди, которые регулярно отслеживают свой прогресс, на 65% чаще придерживаются диеты и физических упражнений. Кроме того, поддержка со стороны специалистов, семьи или друзей является важным фактором для долговременных изменений.

Будьте активны и тренируйтесь

Регулярные физические упражнения помогают быстрее потерять вес и поддерживать его. А потому, попробуйте добавлять физическую активность в свой день, это может быть прогулка или подъем по лестнице. Помните, что движение важно для здоровья костей, мышц и суставов.

Ведите дневник

Записывание того, что вы едите и отслеживание прогресса, помогает лучше контролировать похудение. Так в исследовании, участники, которые отслеживали свою еду, потеряли почти 4,5 кг за год. Ведение журнала или использование приложения для учета позволяет точно измерять порции и контролировать потребление. Это простой способ поддерживать контроль над питанием и достигать целей в похудении.

Употребляйте продукты с ферментами, которые расщепляют жир

Сиртуины (SIRTS) - это ферменты, которые активируют рецепторы, помогающие сжигать жир и предотвращают образование новых жировых клеток. Их можно найти в винограде, ягодах, арахисе, сое, гранатах и оливковом масле. Не забывайте об омега-3, которую можно получить из рыбьего жира, зеленого чая, какао и куркумы. Включение этих продуктов в рацион поможет поддерживать здоровый обмен веществ.

Планируйте заранее

Чтобы контролировать тягу к еде, планируйте свое питание заранее и всегда имейте под рукой ингредиенты для здоровых блюд, таких как супы и смузи. Кроме того, ограничьте частоту перекусов, отвлекаясь на другие занятия, например, прогулки или разговоры. Если хочется перекусить, выбирайте орехи: они богаты белком и клетчаткой, что поможет надолго оставаться сытым.

Высыпайтесь

Сон важен для похудения, ведь он способствует выработке лептина, снижающего аппетит. Недосып может увеличить риск ожирения, а потому важно спать по 7-9 часов в сутки. Поэтому, позаботьтесь о комфорте в постели и настройте свой распорядок, чтобы засыпать вовремя.

Не останавливайтесь на полпути

Если вам сложно похудеть - не наказывайте себя за временную слабость. После срыва не ждите до понедельника, а просто вернитесь к диете, продолжая двигаться вперед. В конце концов, это не конец света, а потому лучше подумайте, что стало причиной этого - возможно, это стресс или другой триггер, который требует внимания.

