Простые упражнения на полу: как похудеть после 30 лет

В 30 лет важно учитывать, что физические изменения могут влиять на ваше тело, в частности, уменьшать мышечную массу, что может привести к увеличению жировых отложений, особенно в области живота. Тем не менее правильные упражнения на полу могут помочь растопить жир и укрепить корпус.

Видео дня

Упражнения на полу — это эффективный способ улучшить стабильность, осанку и укрепить мышцы кора, что поможет предотвратить травмы и повысит функциональную силу. Какие упражнения помогут достичь лучших результатов в борьбе с жировыми отложениями на животе, рассказали в Eat This, Not That.

Толчки бедер

Лягте на спину, согнув колени и расставив стопы на ширине бедер. Расположите руки ладонями вниз и, если используете штангу, положите ее на бедра. Затем, протолкнитесь через пятки, поднимая бедра, сжимая ягодицы в верхней точке. Задержитесь в позиции на несколько секунд, а затем медленно опустите бедра, сохраняя контроль. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Супермен

Лягте животом на пол, вытянув руки вперед, а ноги прямо позади. Глядя на пол держите шею нейтрально и активируйте мышцы пресса. Поднимите руки, грудь и ноги, не поднимая бедра и таз от пола. Удерживайте позу на несколько секунд, сосредотачиваясь на сжатии ягодиц и мышц нижней части спины. Затем медленно опуститесь. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Отжимания

Для отжиманий начните с высокой планки, разместив руки чуть шире плеч. Образуя телом прямую линию, активируйте ядро и держите шею нейтрально. Согните локти, опуская грудь к полу, не позволяя бедрам провисать. Поднимитесь назад, проталкивая руки, и повторите движение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказал об эффективных упражнениях с лентой сопротивления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.