Простые упражнения с лентой сопротивления: тренировка, подтягивающая тело после 30 лет

После 30 лет поддержание физической формы может потребовать больше усилий из-за постоянных обязанностей и ограничения времени. Однако не стоит переживать, поскольку достичь результатов можно даже без тяжелых тренажеров и длительных занятий в спортзале.

Упражнения с опорной лентой помогают укрепить мышцы и улучшить физическую форму, что важно после 30 лет. Это легкое оборудование позволяет выполнять разнообразные тренировки в любом месте и времени. Какие именно, рассказали в Eat This, Not That.

Тросовые приседания

Эта тренировка безопаснее для коленей, спины и суставов по сравнению со свободными весами, особенно для начинающих. Они помогают улучшить технику и увеличить объем тренировок для мышечного роста.

Для тяги используйте большую петлю, работающую на верхнюю и нижнюю часть тела. Расположите ноги на ширине плеч, возьмитесь за другой конец ленты и выполните движение, поднимая ее над головой.

Тяга с лентой сопротивления

Используйте ленточные ряды для укрепления спины, бицепсов и улучшения осанки. Это движение можно выполнять в разных вариациях для лучших результатов.

Начните упражнение, наступив на середину петли или ленты с ручками, держа их обеими руками. Поверните бедра под углом 45 градусов и отводите локти назад, держа руки близко к телу.

Жим на плечах

Жим от плеча с использованием лент сопротивления является эффективным упражнением для дельтовидных мышц, поскольку уменьшает нагрузку на плечи по сравнению со свободными весами. Ленты увеличивают время под напряжением и активируют мышцы-стабилизаторы, что способствует оптимальному росту мышц.

Для выполнения упражнения станьте на середину ленты, держите ручки в руках и поднимите их до уровня плеч, после чего нажимайте вверх, а затем медленно опускайте. Это упражнение имитирует движения, которые могут быть полезными в повседневной жизни, например, при поднятии предметов на высоту.

Вращающиеся упражнения с лентой

Используйте ленту сопротивления для упражнения, которое укрепляет ядро и улучшает баланс. Это упражнение эффективно тренирует верхнюю часть тела и стабильность.

Для выполнения встаньте на один конец ленты, держа ее другой конец поперек тела. Начните движение с уровня талии, потяните ленту вверх, держа руки прямыми, и завершите у головы.

Становая тяга

Становая тяга - это отличное упражнение для укрепления задней цепи и формирования мышц после 30 лет. Не обязательно использовать большие веса, поскольку можно эффективно работать с опорными лентами, что поможет нарастить массу и силу, а также улучшить технику для предотвращения травм.

Для выполнения становой тяги с лентой, станьте ногами на ширину плеч, возьмитесь за верх петли обеими руками и сохраняйте спину ровной, пока руки не достигнут середины голени. Далее встаньте, возвращаясь в исходную позицию.

