Протеиновые коктейли: польза или ловушка для вашего организма

Протеиновые коктейли стали неотъемлемой частью рациона многих людей, стремящихся укрепить мышцы или похудеть. Однако, несмотря на их популярность, такие напитки могут иметь неожиданные последствия для здоровья.

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Чрезмерное потребление белка, особенно из-за готовых протеиновых коктейлей, может вызвать набор лишнего веса и другие негативные эффекты. Чтобы избежать этих рисков, важно понимать, как именно белок влияет на организм и какие ошибки чаще всего допускают те, кто употребляет протеиновые напитки, пишет eatthis.com.

Национальная академия спортивной медицины подчеркивает, что белок является одним из ключевых факторов в диете, что повышает вероятность успешного похудения. Маркетологи также не остались в стороне от этого тренда. Указание слова "белок" на этикетке продукта создает впечатление его пользы, что мотивирует покупателей. Это подтверждается исследованием, опубликованным в Food Culture & Society, где отмечено, что белковые продукты ассоциируются со здоровым образом жизни.

Однако чрезмерное потребление белка, особенно из-за определенных протеиновых напитков, может иметь негативные последствия. По словам экспертов, некоторые порошковые смеси, готовые коктейли и белковые напитки из полосы могут не только приводить к увеличению веса, но и иметь другие негативные эффекты. Важно понимать, что этот риск существует независимо от источника белка – будь то яйца, молочные продукты (сывороточный или казеиновый белок) или растительные компоненты (горох, соя, рис или конопля).

Как протеиновые коктейли могут привести к весу?

Многие белковые напитки обладают высокой калорийностью и содержат значительное количество добавленного сахара.

"Жидкие калории часто не воспринимаются организмом так же, как калории из твердой пищи. Поэтому человек может не чувствовать сытости после коктейля и впоследствии потреблять еще больше пищи", - объясняет врач Леанн Постон.

Исследование Университета Пердью, опубликованное в Nutrition Reviews, показало, что белковые коктейли, употребляемые в качестве перекуса, могут вызвать избыточное потребление калорий. Оказалось, что когда люди добавляют белковые добавки к основным приемам пищи, они автоматически корректируют количество потребленных калорий. Но если белок потребляется между пищей, то общее количество калорий не уменьшается.

"Те, кто пьет белковые коктейли между основными приемами пищи, могут испытывать больше трудностей с контролем веса", – отмечает автор исследования, профессор диетологии Университета Пердью Уэйн Кэмпбелл.

Избыток белка и увеличение массы тела

Несмотря на то, что белок содержит всего 4 ккал на грамм, его чрезмерное потребление может привести к набору веса. Если организм получает большее количество белка, чем ему нужно, избыточные калории откладываются в виде жира.

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, подтвердило этот факт. Выяснилось, что повышенное потребление белка способствует увеличению массы тела, если он заменяет углеводы, но не приводит к этому эффекту, когда заменяет жиры.

"Большинство людей могут получать достаточное количество белка из обычного рациона – мяса, молочных продуктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов. А чрезмерное употребление белковых коктейлей может вызвать колебания уровня сахара в крови и способствовать набору веса", – отмечает диетолог Хезер Хэнкс.

Другие возможные побочные эффекты

Помимо увеличения веса, чрезмерное потребление белковых коктейлей может иметь и другие негативные последствия.

Дефицит питательных веществ. Если заменять протеиновыми напитками основные приемы пищи, можно не получить достаточное количество необходимых витаминов и минералов. Диетолог Триста Бест предупреждает, что это может привести к дефициту важнейших веществ.

Запоры. Многие белковые порошки не содержат клетчатки, что может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. К тому же длительное употребление белковых добавок может нарушить баланс кишечной микрофлоры.

Многие белковые порошки не содержат клетчатки, что может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. К тому же длительное употребление белковых добавок может нарушить баланс кишечной микрофлоры. Проблемы с почками. Людям с хроническими заболеваниями почек следует быть особенно осторожными с белковыми добавками. "Перед употреблением высокобелковых коктейлей следует проконсультироваться с врачом во избежание дополнительной нагрузки на почки", – советует врач Леанн Постон.

Чтобы минимизировать эти риски, лучше готовить протеиновые коктейли самостоятельно на дому, контролируя состав и количество ингредиентов. Это поможет избежать лишнего сахара, калорий и искусственных добавок, сохраняя при этом пользу белка для организма.

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