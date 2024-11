Путь к стройности: как приседания трансформируют тело и разум

Исследования подтверждают, что силовые тренировки крайне эффективны в борьбе с лишним весом. Недавно в журнале FACEB Journal опубликовали исследование, демонстрирующее, как поднятие тяжестей запускает молекулярные процессы, побуждающие жировые клетки интенсивнее сжигать жир.

Приседания – это эффективное упражнение с сопротивлением, которое следует выполнять, если ваша цель – похудение. Бонус: ее можно выполнять как с тяжестью, так и без нее. Больше о пользе этого упражнения пишет издание eatthis.com.

Эксперты и фитнес-тренеры уже давно рекомендуют использовать упражнения с отягощениями – приседания, подтягивания, работа со свободным весом – тем, кто хочет похудеть и улучшить форму.

"Силовые упражнения инициируют метаболическую адаптацию жировой ткани, что оказывает существенное влияние на метаболизм всего тела", – объясняет Джон Маккарти, доктор философии.

По словам магистра наук Джоя Пулео, упражнения с собственным весом и общие силовые нагрузки являются отличными способами поддерживать сжигание жира длительное время. "Наше тело устроено так, что при силовых тренировках мы набираем мышечную массу. Когда мы тренируемся, преодолевая сопротивление, мы работаем анаэробно. В периоды восстановления мышцы приобретают силу, а метаболизм меняется так, что даже в покое жир используется как источник" энергии. Это и обеспечивает длительное сжигание жира", – добавляет он.

Почему следует делать приседания?

Классические упражнения не зря считаются наиболее эффективными для сжигания жира. Исследование, опубликованное в Journal of Sports Science and Medicine, свидетельствует, что только восемь недель приседаний с весом тела могут существенно снизить процент жира в организме и одновременно увеличить мышечную массу. Другое исследование, опубликованное в International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, показало, что после восьми недель приседаний количество жира в теле участников уменьшилось в среднем на 7,15%.

Грей Эванс, доктор философии, объясняет, что приседания способствуют повышению уровня метаболизма, тестостерона и гормона роста, которые важны для содержания мышечной массы и сжигания жира. "Поддерживайте короткие интервалы отдыха между подходами приседаний, не более одной минуты. Работа с таким весом, позволяющим выполнить около десяти повторений с коротким отдыхом, существенно повышает уровень гормона роста", - добавляет Эванс.

Приседания могут продлить жизнь

Владение техникой приседаний может, в долгосрочной перспективе, продлить вашу жизнь. Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, анализировало состояние здоровья пожилых людей (в возрасте 51–80 лет) и выявило, что участники, которые могли подняться из положения на корточках без помощи рук, имели значительно меньший риск смертности в течение следующих шести лет по сравнению с теми, кто не мог подняться из такого положения.

"Известно, что аэробная подготовка связана с выживанием, но наше исследование показывает, что гибкость, сила мышц, соотношение мощности к массе тела и координация также важны не только для ежедневной активности, но и для долгой жизни", - говорит. исследователь Клаудио Гил Араухо.

Приседания укрепляют тело и улучшают осанку

Многие считают, что приседания укрепляют только нижнюю часть тела, но это не так. Правильно выполненное приседание задействует мышцы спины, пресса, косые мышцы и даже глубокие мышцы коры. Исследование, опубликованное в Journal of Human Kinetics, показало, что приседания активируют мышцы, поддерживающие позвоночник, в четыре раза эффективнее планки. Кроме того, сильные мышцы спины улучшают осанку, что способствует правильной осанке.

Приседания улучшают функции мозга

Интенсивная тренировка с приседаниями способствует активации работы мозга. Исследование в Frontiers in Neuroscience подтвердило, что упражнения для ног стимулируют развитие новых нервных клеток, которые помогают в борьбе со стрессом, способствуют обучению и улучшают общую адаптивность.

"Наша активность – это не случайность: ходьба, бег, приседания и использование мышц для подъема способствуют неврологическому здоровью", – объясняет доктор Раффаэлла Адами.

