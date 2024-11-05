7 вещей, раздражающих любителей спорта

Каждый, кто занимается спортом или регулярно ходит на прогулки, наверняка сталкивался с вещами, которые могут изрядно испортить настроение. Неудобные ситуации на тротуарах, невоспитанные владельцы собак и невнимательные прохожие – все это способно вывести даже самых спокойных людей из равновесия.

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Конечно, физическая активность приносит большую пользу здоровью, однако некоторые моменты способны превратить тренировки в настоящий вызов. Издание eatthis.com опубликовало перечень самых распространенных причин раздражения, знакомых почти каждому любителю фитнеса.

Вменяемые взгляды в спортзале

Не существует ничего более раздражительного для спортсменов, чем отрицательные взгляды ярых любителей спорта в тренажерном зале. "Я видел, как на людей, пользующихся беговыми дорожками, вздыхают. Бегуны считают, что им следует бежать на улице, а ходьба на беговой дорожке – это трата ресурса", – говорит Саймон Гулд, основатель сайта Treadmill Run.

К сожалению, это не соответствует действительности: ходьба по беговой дорожке – это также отличная форма физических упражнений.

Незваные разговоры во время прогулки

"Я часто беру с собой собак на прогулки для тренировки", – рассказывает Мишель Платт, основательница сайта My Purse Strings. Больше ее раздражают незнакомцы, которые начинают с ней разговор. "Я хороший человек, но когда кто-то занимается спортом, следует понять, что он не хочет, чтобы его отвлекали", – отмечает она.

Быстрый "привет" – это нормально, но любой длительный разговор во время тренировки действительно раздражает. "Я обычно имею лишь короткий промежуток времени, чтобы выйти на прогулку, и когда погода хорошая, я хочу наслаждаться ею. Мне интереснее получить короткий комплимент о моих собаках, чем заниматься долгими беседами".

Плохой этикет на тротуарах

"Раздражают люди, которые идут посреди тротуара, не позволяя пройти по бокам. Также есть выгулщики собак, которые ходят на противоположной стороне от своих собак, блокируя проход для других пешеходов", – говорит Барбара Фарфан, профессиональная сиделка домашних животных, которая ежедневно проходит от 4 до 13 км.

Хуже всего, когда люди просто останавливаются. "Это пешеходный путь, а не место для задержек и разговоров!" – отмечает она.

Скутеры, велосипеды и электровелосипеды

"Меня больше всего раздражает, когда люди едут на велосипедах и скутерах на встречу мне. Это происходит каждый день, когда я прогуливаюсь вдоль пляжа. Для большинства очевидно, что две полосы предназначены для одного направления, а две – для противоположного, но десятки людей на колесах постоянно приближаются ко мне так близко, что я чувствую их ветер", – говорит Лорен Леви, жительница Сан-Франциско, активно занимающаяся спортом.

Собаки без присмотра

"Как упорный спортсмен, который проходит 5-8 км ежедневно, меня раздражают собаки. Я люблю собак, но не люблю бегающих без поводка или сидящих во дворах с низкими заборами. Я часто гуляю с женой и сыном, поэтому мне это становится особенно неприятно. Я вынужден менять маршруты, чтобы избегать тех мест, где собаки могут выскочить", – признается Адам Кэмп, профессиональный баскетболист.

Туристы

Важно помнить об уважении к местным пешеходам. Ежегодно миллионы туристов заполняют большие города, чтобы посетить знакомые сети ресторанов и сфотографировать большие рекламные щиты. Они привозят своих детей, огромное количество вещей и, хуже всего, свои привычки медленной ходьбы. летних месяцев", – отмечают в HuffPost.

Неправильная одежда во время прогулок

Это раздражение занимает нижнюю позицию в списке, но неправильная одежда может действительно вызвать дискомфорт. Я много работаю за компьютером и пытаюсь подниматься во время обеденного перерыва. Я могу гулять в парке, но иногда моя рубашка расстегивается во время прогулки. Мне нравится активный подход к своим прогулкам, но это действительно отвлекает. Я считаю, что, возможно , мне следует переодеться, прежде чем отправиться на обеденную прогулку", – говорит Джефф Нил из The Critter Depot.

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