Пять минут в день и вы в форме: эффективная тренировка для женщин

Избавиться от лишнего жира на животе вполне реально, даже если времени мало. Ключ в правильном сочетании коротких, но эффективных упражнений со здоровым образом жизни и сбалансированной диетой.

Даже пять минут в день могут стать мощным шагом к стройной талии и улучшению самочувствия. Издание eatthis.com поделилось простой ежедневной тренировкой для женщин, которая поможет растопить жир на животе и укрепить тело.

Почему жир на животе опасен?

Борьба с брюшным жиром выходит далеко за пределы эстетики. Клиника Майо отмечает, что избыточный висцеральный жир может стать причиной серьезных проблем со здоровьем: диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления, проблем с дыханием, аномального уровня холестерина и даже ранней смерти. Многие женщины замечают, что с возрастом жир накапливается именно на животе, даже если общий вес почти не меняется. Это часто связано со снижением уровня эстрогена, который влияет на распределение жира в организме.

Правильное сочетание диеты и тренировок

Обычные упражнения на пресс и силовые тренировки помогают тонизировать талию, но одних лишь тренировок недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от жировых отложений. По данным клиники Майо, сжигать жир эффективнее помогает сочетание здоровой диеты с достаточным количеством постного белка, растительной пищи, отказом от сладких напитков, контролем размеров порций и регулярной физической активностью.

Фитнес-эксперт Энтони Дж. Янг советует установить таймер на пять минут и повторять упражнения столько раз, сколько сможете.

1. Обратные выпады

Обратные выпады – это отличное упражнение, которое задействует мышцы кора и нижней части тела. Можно выполнять их с собственным весом или добавить гантели (например, 2-5 кг для начала). По данным PureGym, это упражнение активирует мышцы кора, ведь во время выполнения приходится поддерживать вертикальную позицию тела. Кроме того, выпады задействуют большие группы мышц, что способствует ускорению метаболизма и помогает сжигать калории.

Энтони Янг советует: "Сделайте длинный шаг назад, чтобы колени образовали два прямых угла по 90 градусов, и медленно поворачивайтесь передней ногой. Начните с гантелей и постепенно переходите к приседаниям со штангой на спине или в положении приседания с передней ногой. Выполните шесть или более повторений для каждой ноги".

2. Т-образные отжимания

Это упражнение начинается с классической высокой планки: руки под плечами, тело образует прямую линию. Янг объясняет: "Опускайтесь вниз и, отталкиваясь, вытяните одну руку вверх, следя за ней глазами. Затем повторите упражнение другой рукой. Чтобы усложнить, можно взять гантели; чтобы облегчить, поставьте руки на стол или скамью. Выполните пять или более повторений для каждой стороны".

3. Прыжки с разведением ног

Прыжки с разведением ног – отличное кардио-упражнение, которое укрепляет сердце и легкие. Кроме того, оно помогает улучшить координацию и тонус мышц, что способствует снижению веса.

Начните из вертикального положения: ноги вместе, руки вдоль тела. Быстро подпрыгните, поднимая руки над головой и разводя ноги в стороны. Затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение в течение 20 секунд или более, повторяя несколько раз.

