Пять поз йоги, которые способны улучшить здоровье кожи: следует включить в свою тренировку

В современном мире, где загрязнение и современный образ жизни могут негативно влиять на нашу кожу, здоровое питание и образ жизни чрезвычайно важны. По словам News Bytes, включение йоги в свой распорядок дня может быть невероятно полезным.

Устрасана или поза верблюда

Начните с того, что сядьте на колени, убедившись, что ваше тело остается прямым, а колени образуют прямой угол. Медленно прогните позвоночник назад и коснитесь руками пяток. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, прежде чем вернуться в исходную позицию.

Сарвангасана или стойка на плечах

Эта поза способствует циркуляции крови по всему телу, что способствует улучшению здоровья кожи. Лягте на спину и поднимите ноги прямо вверх, образуя с телом угол 90 градусов. Для поддержки можно положить ладони на спину, согнув локти на коврике.

Мацясана или поза рыбы

Поза рыбы помогает снять стресс и улучшает кровообращение, обеспечивая молодость и сияющий цвет лица. Начните с того, что сядьте, скрестив ноги и держась за пальцы.

Откиньтесь назад, вытянув голову и шею, и попробуйте коснуться макушкой пола или коврика. Задержитесь на несколько секунд, прежде чем вернуться в исходное положение.

Бхуджангасана или поза кобры

Растягивая мышцы груди, живота и плеч, поза кобры улучшает кровообращение и способствует здоровью кожи. Лягте на живот, положив руки под плечи.

Прижмите ладони и поднимите верхнюю часть тела как можно дальше назад. Задержитесь на пять вдохов, затем расслабьтесь и повторите. Регулярная практика дает лучшие результаты.

Шавасана или поза трупа

Известная как лучшая асана для расслабления, Шавасана способствует омоложению ума и тела. Она способствует очищению тела, что улучшает общее состояние и тонус кожи.

Просто лягте на спину, позволив рукам удобно расположиться с обеих сторон ладонями вверх. Оставайтесь в таком положении несколько минут. Регулярная практика - это ключ к получению преимуществ.

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