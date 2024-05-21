Пять растяжек, улучшающих качество сна

Растяжка перед сном помогает переключить внимание на стресс дня на дыхание и тело. Сидящий образ жизни и различные позы при работе негативно влияют на мышцы.

Растяжка перед сном – идеальный способ избавить мышцу от боли и дискомфорта. Мы собрали вам несколько простых поз для улучшения сна.

Медвежьи объятия

Медвежьи объятия прорабатывают ромбовидные и трапециевидные мышцы. Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Вытяните руки. Перекрестите одну руку над другой и крепко обхватите противоположные плечи или заднюю часть плеч так, чтобы они были слегка наклонены вперед.

Эта поза похожа на медвежьи объятия. Удерживайте эту растяжку не менее 20-30 секунд, глубоко дыша. Повторите растяжку поочередно.

Растяжка шеи

Растяжка шеи снимает напряжение в голове, шее и плечах. Здесь задействованы две растяжки. Сначала сядьте где-нибудь и поднесите правую руку к левому уху.

Затем поднесите правое ухо к правому плечу и задержите растяжку на пять вдохов. Повторите с другой стороны. Дальше посмотрите через правое плечо, держа тело вперед. Задержитесь на пять вдохов. Повторите на противоположную сторону.

Скручивание в положении лежа на спине

Скручивание в упоре лежа открывает напряженные плечи, снимает стресс. Лягте на спину. Прижмите колени к груди. Теперь вдохните и опустите оба колена в одну сторону и поверните туловище в противоположную сторону.

Задержитесь в таком положении на несколько вдохов. Выдохните. Поверните колени в центр. Повторите то же самое с другой стороны. Скручивание лежа на спине – отличное упражнение для раскрытия плеч.

Ноги у стены

Поза "ноги на стене" снимает усталость ног и стоп. Лягте на пол или кровать. Поднимите обе ноги вверх, пока они не станут прямыми. Они должны быть такими же прямыми, как если бы вы стояли у стены.

Для поддержания можно подложить под бедра подушку. Положите руки в любое удобное положение. Задержитесь до минутки. Затем отпустите и расслабьтесь на 30 секунд.

Боковой прогиб сидя

Прогиб сидя расслабляет бока, пресс и нижнюю часть спины. Сядьте, вытянув правую ногу в сторону, а левую согните до правого колена. Вытяните левую руку над головой и положите правую руку вдоль внутренней стороны правой ноги.

Теперь вытяните левую руку к правой ноге. Задержитесь на несколько вдохов. Отпустите. Повторите ту же растяжку на противоположной стороне.

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