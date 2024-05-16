Работа за компьютером: выполните эти шаги, чтобы избежать перенапряжения глаз

Постоянное вглядывание в компьютер или телефон может вызвать головную боль, усталость и, самое главное, перенапряжение глаз. Это происходит потому, что ваши глаза двигаются туда-сюда, фокусируясь между компьютером и окружающей средой. Кроме того, мерцание и блики усугубляют ситуацию.

Мы собрали вам несколько способов сделать работу с цифровыми технологиями комфортной, чтобы избежать нежелательного перенапряжения глаз.

Моргание предотвращает пересыхание глаз

Частое моргание – это первый шаг к увлажнению глаз. Вы должны прилагать сознательные усилия, поскольку исследования показывают, что люди гораздо меньше моргают, когда смотрят на экран компьютера или другие гаджеты.

Для начала научитесь моргать после прочтения двух абзацев на экране. Использование искусственных слез также поможет, если ваши глаза часто пересыхают.

Делайте частые перерывы

Еще один важный шаг, чтобы избежать повреждения глаз от чрезмерного воздействия гаджетов – делать перерывы и время от времени отходить от экрана.

Вы также можете попробовать правило 20-20-20, согласно которому каждые 20 минут вы отводите взгляд и концентрируетесь на объекте, который находится на расстоянии не менее 20 футов от вас, примерно на 20 секунд. Это эффективный способ уменьшить усталость глаз.

Оптимизируйте настройки дисплея компьютера

Дисплей вашего компьютера может оказать серьезное влияние на ваши глаза. Желательно также поддерживать его яркость на том же уровне, что и окружающая среда. Если ваша работа предполагает много чтения в Интернете, отрегулируйте размер текста так, чтобы он был удобен для вас.

Снижение цветовой температуры также помогает уменьшить количество синего света, излучаемого экраном.

Избегайте лишних бликов, которые могут напрягать глаза

Чрезмерные блики, отражающиеся от экрана компьютера, заставляют глаза напрягаться, чтобы рассмотреть текст. Чаще это вызвано естественным светом, попадающим через окно.

Лучшее решение – передвинуть сиденья или закрыть жалюзи. Если блики возникают из-за яркого верхнего света, используйте регулятор яркости или светофильтр на компьютере.

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