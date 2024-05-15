Упражнения, которые помогут вам расслабить глаза

Гимнастику для глаз давно связывали с улучшением зрения и лечением тяжелых заболеваний, однако научные доказательства, подтверждающие такие утверждения, ограничены. Тем не менее, включение её в свой распорядок дня может помочь снять напряжение и улучшить общее самочувствие. News Bytes поделился подборкой упражнений, которые вы можете рассмотреть.

Правило "20 минут, 20 футов, 20 секунд"

Чтобы предотвратить перенапряжение глаз от длительной работы за компьютером, полезно соблюдать правила "20-20-20". Проще говоря, каждые 20 минут переводите взгляд на объект, расположенный в 20 футах от вас, на 20 секунд.

Закатывание глаз

Закатывание глаз может сначала показаться дерзким, но это прекрасное упражнение для снятия мышечного напряжения. Для выполнения этого упражнения примите вертикальное положение с расслабленными плечами. Посмотрите вперед, затем переведите взгляд вправо, используя движение глаз вверх. Затем переведите взгляд вниз влево и, наконец, вниз к земле. Делайте по 10 повторений этого упражнения дважды в день.

Упражнение "Восьмерка"

Упражнение является несложным, но эффективным. Представьте большую восьмерку, расположенную на расстоянии около 8-10 футов перед вами. Постепенно двигайте глазами по контурам воображаемой фигуры в течение примерно 30 секунд. Затем измените направление движения на противоположное.

Смена фокуса

Это упражнение следует выполнять сидя. Начните с того, что держите палец в нескольких сантиметрах от глаз и сосредоточьтесь исключительно на нем. Постепенно удаляйте его от лица, сохраняя фокус, ненадолго переводя взгляд вдаль. Снова сосредоточьтесь на пальце и снова приблизьте его. Повторите этот процесс три раза.

Согревание глаз

Примите удобное положение сидя или стоя, а затем энергично потрите ладони друг о друга, пока они не станут теплыми. Закройте глаза и осторожно положите руки на каждое веко. Позвольте теплу ваших ладоней успокоить глаза, но не давите на них чрезмерно.

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