Ради красоты и молодости: от какого популярного напитка отказался Крис Пратт

Крис Пратт прошел впечатляющий путь от комедийного персонажа до супергероя, похудев на 27 кг всего за полгода. Такая трансформация требовала от звезды "Стражи галактики" и "Мир Юрского периода", серьезных изменений в образе жизни, включая тренировки и корректировку рациона.

Видео дня

Одним из главных шагов в похудении стало исключение пива, что помогло актеру уменьшить лишние калории. Почему такой простой выбор может быть эффективным и для вас, если вы хотите сбросить вес, рассказали в Eat This, Not That.

Отказ от пива на шесть месяцев помог Пратту достичь значительного результата, что это может стать полезным шагом для похудения. В частности, пиво содержит много калорий и углеводов, которые быстро накапливаются. Из-за низкого содержания клетчатки в своем составе, этот напиток может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, повышая риск диабета и сердечно-сосудистых болезней. Поэтому, если вы хотите улучшить здоровье и поддержать форму, сокращение потребления пива будет разумным решением.

Кроме отказа от пива, Пратт увеличил потребление калорий до 4000 ккал в день, активно тренировался и пил много воды. Он придерживался простого правила: выпивать 30 мл воды на 1 кг веса, что существенно повлияло на восстановление. Таким образом, постоянное увлажнение способствует лучшей работоспособности и ускоряет восстановление после тренировок. Холодная вода дополнительно помогает мышцам быстрее восстанавливаться, что особенно важно для тех, кто стремится достичь своих фитнес-целей.

Пратт открыто делился своей трансформацией в социальных сетях, рассказывая поклонникам о тренировках и методах похудения. Он сочетал различные методы, такие как P90X, бег, плавание и бокс, тренируясь по 6 дней в неделю под руководством своего тренера.

Ранее OBOZ.UA рассказал о побочном эффекте от употребления пива.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.