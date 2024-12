Распространенные мифы, касающиеся силовых тренировок

Хотя силовые тренировки полезны для здоровья сердца, костей и психического состояния, многие их избегают из-за неправильного понимания или недостатка информации. Кроме того, силовые тренировки часто полны мифами, которые могут отпугивать людей от их выполнения.

Видео дня

Именно поэтому, важно отбросить распространенные недоразумения, чтобы не потерять преимущества от этого вида физической активности. В Eat This, Not That развенчали 3 популярных мифа о силовых тренировках, которые помогут приоткрыть завесу и открыть правду о преимуществах такой тренировки, что поможет вам достигать лучших результатов.

Миф №1: силовые тренировки делают вас громоздкими

Силовые тренировки не приведут к значительному увеличению мышц без специального питания и длительной работы. Чтобы набрать заметную мышечную массу, нужен избыток калорий и высокий уровень белка в рационе. Без этого тренировки изменят ваше тело, но не до масштабов бодибилдеров. Таким образом, выполняя силовые упражнения, вы сможете уменьшить жировой процент массы в теле, а также улучшить свое психическое и физическое здоровье.

Миф №2: силовые тренировки не для пожилых людей

Силовые тренировки подходят для всех, независимо от возраста или уровня физической подготовки. Они особенно полезны для пожилых людей, поскольку улучшают плотность костей, баланс и мобильность. Такие упражнения помогают сохранять активность, гибкость и способность самостоятельно выполнять повседневные действия. Таким образом, такую тренировку особенно стоит начать выполнять уже после 50 лет, чтобы поддерживать качество жизни на высоком уровне.

Миф №3: силовые тренировки не для бегунов

Силовые тренировки могут улучшить спортивные результаты и предотвратить травмы, даже если некоторые бегуны считают их ненужными или вредными для бега. Правильное сочетание силовых упражнений с бегом помогает укрепить мышцы, поддерживает движения и уменьшает риск травм. Поэтому, не стоит ограничиваться только бегом, ведь силовые тренировки могут стать важной частью вашего развития, поскольку они повышают общую физическую форму.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об эффективных силовых упражнениях, убирающих жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.