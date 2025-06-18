Рацион долгожителей: привычка, которая держит тело в тонусе даже после 90

Многие люди мечтают сохранять стройность и здоровье на протяжении всей жизни, но не все знают, в чем кроется настоящий секрет долголетия. Старейшие жители планеты, живущие в так называемых голубых зонах, имеют одну общую привычку, которая помогает им оставаться в форме даже в почтенном возрасте.

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Речь идет не о строгой диете или чрезмерных физических нагрузках, а о простом и сбалансированном подходе к питанию. Именно эта привычка оказалась ключом к здоровому весу, долгой жизни и активной старости, говорит eatthis.com.

Одним из факторов, способствующих долголетию, является поддержание здорового веса. Исследование, опубликованное в 2017 году, доказывает, что нормальная масса тела может продлить жизнь на целых семь лет. А основное влияние на вес имеет именно наш рацион.

"Многие даже не осознают, насколько мощное влияние оказывает еда. Она обеспечивает нас нутриентами, которые влияют на все системы организма – от мозга и мышц до сердца, иммунитета и внутренних органов", – объясняет диетолог Роксана Эхсани.

По её словам, правильно подобранная пища способна не только поддерживать общее самочувствие, но и уменьшать риски развития хронических болезней – таких как сахарный диабет, гипертония, высокий уровень холестерина, а также определённые типы онкологических заболеваний. Кроме того, наши пищевые привычки имеют прямую связь с весом.

Одной из полезных привычек, которой придерживаются жители голубых зон, является регулярное потребление разнообразной растительной пищи.

"Обратите внимание на продукты с высоким содержанием растительного белка - фасоль, чечевицу, орехи, семена. Это не только источник белка, подходящий вегетарианцам и веганам, но и отличный источник клетчатки, которая способствует здоровью кишечника и поддерживает развитие полезной микрофлоры", – советует Эхсани.

Она объясняет, что с возрастом разнообразие бактерий в нашем кишечнике уменьшается, а это увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и синдрома раздраженного кишечника. Чтобы сохранить баланс микробиома, стоит ежедневно включать в рацион различные виды растительной пищи.

"Это вовсе не означает, что надо полностью отказываться от мяса. Но если хотя бы один или два приема пищи в неделю заменить растительными белками – это уже шаг к долголетию. К тому же, красное мясо и обработанные мясные изделия, к примеру, колбасы, бекон или ветчина, содержат много насыщенных жиров. Они имеют воспалительный эффект и способствуют образованию бляшек в сосудах, что повышает риск сердечных и нейродегенеративных болезней", – отмечает она.

Диетолог рекомендует заменять красное мясо нежирными белками или растительными альтернативами – такими как бобовые, орехи, семечки, чечевица, горох. Она советует начать с малого – хотя бы одного растительного приема пищи в неделю.

"Попробуйте, например, сделать понедельник днем без мяса. Вместо курицы подайте запеченный фалафель, приготовьте овощное чили из черной фасоли или чечевичный суп. Или же сделайте домашние бургеры из фасоли или чечевицы – вместо говядины", – предлагает она.

Также стоит обратить внимание на растительные закуски. "Можно приготовить хумус не только из традиционного нута, но и из белой или черной фасоли, чечевицы, бобов – фактически из любых бобовых. Подавайте его с ассорти свежих овощей", – советует диетолог.

Еще одна идея – сделать полноценное зерновое блюдо. "Скомбинируйте булгур, нут, фисташки, свежие огурцы, помидоры, красный лук, петрушку, мяту и заправьте оливковым маслом", – говорит она.

Ранее OBOZ.UA опубликовал семь секретов долголетия.

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