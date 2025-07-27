Рацион после курения: какая еда поможет уменьшить риск смерти на 27%

Бросить курить – это серьезное достижение, которое уже само по себе значительно улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. Тем не менее, на этом путь к полному восстановлению организма не завершается.

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Новые научные данные свидетельствуют: правильное питание способно еще больше снизить риск преждевременной смерти у бывших курильщиков. Издание eatthis.com пишет, какие именно продукты помогают позаботиться о здоровье после отказа от сигарет.

Причин отказаться от курения немало. Например, Американское онкологическое общество отмечает, что это решение может подарить вам до десяти лет дополнительной жизни. И если вы уже оставили вредную привычку позади, есть еще один важный шаг, который способен еще больше уменьшить риски для здоровья – сбалансированное питание.

В новом научном исследовании, которое провели специалисты Национального института рака (NCI) и опубликовали в журнале JAMA Network Open, были проанализированы данные 159 937 человек, которые в прошлом курили. Все они участвовали в масштабном исследовании NIH-AARP "Диета и здоровье". Средний возраст участников в начале наблюдения составлял 62 года. Все они заполнили анкеты относительно своих привычек, образа жизни и питания. В течение следующих 19 лет за ними продолжали наблюдение. За этот период умерло 86 127 участников.

Чтобы оценить качество рациона, исследователи применили Индекс здорового питания (Healthy Eating Index) за 2015 год. Этот индекс определяет, насколько питание человека соответствует официальным диетическим рекомендациям США. Те, кто имел самые высокие оценки, продемонстрировали на 27% более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, чей рацион был наименее полезным. Иначе говоря, среди бывших курильщиков те, кто придерживался здорового питания, имели лучшие шансы на более долгую жизнь.

Если посмотреть на результаты детальнее, выяснилось, что:

риск смерти от онкологических заболеваний у этой группы был ниже на 24%;

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась на 28%;

а риск умереть от респираторных болезней снизился на 30%.

Диетолог Киран Кэмпбелл объяснила: "Ведение здорового образа жизни, согласно рекомендациям многих национальных организаций, обычно включает схожие советы по питанию и физической активности. Это помогает не только поддерживать хорошее самочувствие, но и уменьшает риски развития многочисленных хронических заболеваний".

На вопрос о том, как должен выглядеть рацион, который лучше всего подходит для тех, кто бросил курить, Кэмпбелл советует включать в ежедневный рацион:

достаточное количество овощей, фруктов, зелени и бобовых,

цельнозерновые продукты,

молочные продукты,

белковую пищу (в частности рыбу, морепродукты и растительные источники белка),

продукты, содержащие полезные жирные кислоты.

В то же время важно ограничить:

рафинированные зерна,

чрезмерное количество соли,

добавленные сахара,

насыщенные жиры.

Кэмпбелл также отметила, что организму бывших курильщиков может не хватать определенных витаминов и микроэлементов.

"Например, курильщики нуждаются в большем количестве витамина С, чем люди, которые не курят. Доказано, что курение снижает уровень бета-каротина, селена, цинка, витамина Е и ряда витаминов группы В. Причина – токсичные вещества и канцерогены в табачном дыме. Они вызывают окислительные процессы в организме, снижая усвояемость этих важных веществ. Кроме того, исследования показывают, что курильщики обычно потребляют меньше фруктов и овощей – особенно тех, которые богаты витамином С и каротиноидами", – объясняет она.

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