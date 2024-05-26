Развенчание мифов об атлантической диете: преимущества прибрежной кухни для здоровья

Атлантическая диета приобретает все большее признание благодаря своим потенциальным преимуществам для здоровья. Она происходит с северо-запада Испании и севера Португалии.

По словам News Bytes, этот кулинарный подход, знакомый по популярной средиземноморской диете, фокусируется на включении в пищу морепродуктов, свежих продуктов, цельного зерна и полезных жиров.

Обнадеживающее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, продемонстрировало положительное влияние атлантической диеты. Участники, придерживавшиеся этого плана питания, заметно улучшили показатели охвата талии и уровня холестерина ЛПВП. Эти впечатляющие результаты вызвали интерес к потенциальным преимуществам этой прибрежной кухни.

Атлантическая диета предпочитает потреблять сезонные, местные и минимально обработанные продукты. Как и средиземноморская, она делает акцент на употреблении фруктов, овощей, зерновых, молочных продуктов и оливкового масла, сезонных и местного производства. Рыба, морепродукты и умеренное потребление вина также являются ключевыми компонентами.

Когда речь идет об атлантической диете, некоторые блюда занимают центральное место. Ключевые продукты для этого плана питания - лосось, скумбрия и сардины, а свежие продукты, такие как помидоры, перец, цитрусовые и листовая зелень, есть в большом количестве.

Ученые из Испании провели исследования с участием 200 семей, придерживавшихся атлантической диеты. Участники извлекали кулинарные уроки, консультации по вопросам питания, книги рецептов и бесплатные продуктовые корзины с типичными для диеты продуктами. Через шесть месяцев было замечено, что у людей снизился уровень холестерина, уровень глюкозы натощак и уменьшился вес тела.

Польза для здоровья, которую приписывают атлантической диете, выходит за рамки физической. Эксперты подчеркивают ее потенциал способствовать здоровью сердца, улучшению работы мозга, контролю веса, противовоспалительным свойствам и даже долголетию.

Эта диета может снизить риск сердечных заболеваний, диабета, рака, инсульта и ухудшения когнитивных функций, включая такие состояния, как деменция и болезнь Альцгеймера. Кроме того, она может помочь улучшить работу желудочно-кишечного тракта и общее состояние здоровья кишечника.

Чтобы соблюдать атлантическую диету, очень важно сосредоточиться на сезонных продуктах, выращенных на местном уровне, которые могут отличаться в зависимости от региона. Следуя этим принципам, люди могут улучшить разные факторы риска, связанные с хроническими заболеваниями. Кроме того, привычка потреблять минимально обработанные продукты согласуется с акцентом Атлантической диеты на здоровье и благополучие.

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