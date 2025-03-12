Реакция организма на отказ от йогурта: о чем говорит наука
Если вы задумываетесь над тем, чтобы исключить йогурт из рациона, перед этим вам стоит взвесить все "за" и "против". Для кого-то это способ избежать неприятных реакций для организма, а для других — риск потерять полезные питательные вещества.
Хотя отказ от йогурта может принести определенные преимущества, все же не стоит забывать и о его пользе. О чем следует знать перед тем как менять пищевые привычки и как отказ от йогурта влияет на тело, рассказали в Eat This, Not That.
Уменьшение воспаления
С возрастом непереносимость лактозы становится более распространенной, что может вызвать воспаление и дискомфорт. И хотя йогурт содержит пробиотики, этот продукт может вызывать реакции у людей, чувствительных к молочным продуктам. Отказ от йогурта, особенно из коровьего молока и с добавленным сахаром, может уменьшить воспаление в кишечнике и улучшить самочувствие.
Поддержка микрофлоры кишечника
Йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровое пищеварение и помогают предотвратить запор или диарею. Отказ от него может вызвать дискомфорт, а потому стоит искать пробиотики в других продуктах. Для этого вы можете добавить в рацион квашеную капусту, кимчи или кефир.
Чистая кожа
Чувствительность к молочным продуктам может вызвать не только проблемы с пищеварением, но и высыпания на коже. Исследования показывают, что у некоторых людей потребление молочных продуктов способствует появлению угрей. Попробуйте уменьшить количество йогурта и других молочных продуктов в рационе — это может помочь очистить кожу.
Уменьшение кальция в организме
Если вы хотите отказаться от йогурта, найдите другой источник кальция, поскольку он необходим для крепких костей и зубов. Этот минерал также поддерживает сердечную деятельность, нервную систему и свертываемость крови. В качестве альтернативы, включайте в рацион орехи, семена, брокколи или растительные напитки, обогащенные кальцием.
Бодрость
Если днем вы чувствуете усталость, попробуйте уменьшить потребление йогурта. Он содержит триптофан, который способствует выработке мелатонина и может сделать вас сонливыми. Особенно это касается греческого йогурта, поэтому лучше есть его вечером, а не утром.
Уменьшение сахара
Многие магазинные йогурты содержат много сахара, а иногда даже больше, чем в десертах. Выбирайте натуральные варианты без добавленного сахара, чтобы избежать лишних калорий и улучшить рацион. Сокращение сахара в питании может положительно повлиять на здоровье, даже без строгой диеты.
Вред для здоровья полости рта
Йогурт — это отличный источник кальция и белка, которые укрепляют зубы и десны. Пробиотики в его составе способствуют развитию полезных бактерий, которые помогают бороться с неприятным запахом изо рта. К тому же йогурт поддерживает баланс рН во рту, уменьшая риск кариеса.
Ранее OBOZ.UA рассказал, на что следует обратить внимание, покупая йогурт.
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